Sjuksköterska till BUP-kliniken
2026-03-09
Vill du vara med och bidra till en bättre vardag för barn och ungdomar med psykiatriska svårigheter som exempelvis autism, koncentrationssvårigheter, depression eller ångestproblematik? Tycker du om att arbeta i team? Då tror vi du kan trivas hos oss.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med ett viktigt uppdrag och kollegor som har ett genuint intresse och mångårig erfarenhet av barnpsykiatrisk specialistvård. Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping (BUP) bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Vi är cirka 150 anställda som tillsammans utformar framtidens barnpsykiatri. Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter och team som till exempel traumamottagning och könsidentitets-mottagning. På kliniken arbetar vi för en god arbetsmiljö samt har ett varmt och öppet arbetsklimat. Vi ser positivt på viljan och kraften i professionell utveckling och erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även forskning och undervisning inom kliniken.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Som sjuksköterska på BUP arbetar du med det viktigaste som finns - våra barn och ungdomar.
Denna tjänst ligger 50% på BUP-mottagningen och 50 % på vår slutenvårdsavdelning S102. Upplägget görs i dialog och kan landa i dagtid 100 % eller blandad rotation utifrån dina preferenser.
Som sjuksköterska på BUP-mottagningen arbetar du självständigt med egna patientbesök och bedömningar. Denna tjänst kommer ha fokus på läkemedelsuppföljningar efter externa utredningar. Du har ett tätt samarbete med andra professioner och arbetet innefattar samverkan med anhöriga, myndigheter och vårdgrannar.
På avdelning S102 har du en central roll i omvårdnadsarbetet och blir en nyckelperson i teamet. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat arbetsledning och samarbete med flera professioner, läkemedelshantering, provtagning och pedagogiska måltider, samtal med patienter och föräldrar samt samverkan med boenden, myndigheter och vårdgrannar.
Arbetsgrupp
Vi är ett positivt och ambitiöst gäng som tycker om att arbeta i team och hjälpas åt. På kliniken har vi ett nära samarbete med läkare, psykologer, skötare, arbetsterapeuter, socionomer, dietist och fysioterapeut.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet från psykiatri och/eller barn och ungdomar.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom samarbetsförmåga, stabilitet och flexibilitet. Vi tror att du är nyfiken på att lära dig och villig att prova nya saker samt att du har förmåga att arbeta både självständigt med eget ansvar och i team.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
