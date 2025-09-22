Sjuksköterska till BUP Täby
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Täby Visa alla sjuksköterskejobb i Täby
2025-09-22
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du legitimerad sjuksköterska med intresse för barn- och ungdomspsykiatri? Vill du vara en del av en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar och samtidigt ha ett utvecklande och varierande arbete dagtid? BUP Täby söker nu ytterligare en kollega till vårt kompetenta medicinska team.
BUP Täby bedriver modern, specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Vi ansvarar för bedömning och behandling av psykiatriska tillstånd hos barn och unga upp till 18 år, främst boende i Täby och Österåker kommun. Vi är en del av BUP Stockholm som erbjuder vård på flera nivåer - från öppenvård till heldygnsvård. Vår mottagning ligger på Vendevägen 90 i Danderyd, med goda kommunikationer via Roslagsbanan eller buss till Mörby station alternativt tunnelbana till Mörby centrum eller Danderyds sjukhus.
Hos oss möter du en varierad patientgrupp med en bredd av psykiatrisk problematik och funktionsnivå. Vi arbetar enligt en modell för stegvis vård, vilket innebär att vi erbjuder insatser anpassade efter individens behov, i enlighet med BUP Stockholms riktlinjer.
Vår personalgrupp består av cirka 30 medarbetare med bred och specialiserad kompetens bestående av psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och administratörer. Flera av oss har lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri. Vi samarbetar tvärprofessionellt och erbjuder strukturerade forum för samverkan, kollegialt stöd och gemensam vårdplanering. Genom ett ständigt utvecklingsarbete strävar vi efter att förbättra våra arbetssätt och värna om medarbetarnas kompetens och arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för samordning och koordinering av den medicinska vården för patienter med läkemedelsbehandling. Du har ett nära samarbete med mottagningens läkare och övriga sjuksköterskor. Arbetsuppgifterna innefattar medicinsk uppföljning av patienter, både vid fysiska besök och genom distanskontakt samt samverkan med vårdgrannar och andra aktörer. Möjlighet finns även att bli introducerad i arbetet med behandling av viss ätstörningsproblematik.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska, föredragsvis med vidareutbildning i psykiatri. Erfarenhet av psykiatri och planerad mottagningsverksamhet är meriterande.
Personliga egenskaper
Vi värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet och intresse för att arbeta i team. För att lyckas i rollen behöver du även vara strukturerad och ha en god problemlösningsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri regionfinansierad sjukvård, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid. Arbetet sker dagtid, måndag-fredag. Tillträde kan ske omgående, efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Provanställning kan förekomma.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Täby är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP Stockholm drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Stockholm, BUP Täby Kontakt
William Smedberg, enhetschef 08-12352300/070-2177932 Jobbnummer
9520869