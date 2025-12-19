Sjuksköterska till BUP Stenungsund, vikariat!
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Inom Verksamhet Psykiatri, Kungälvs sjukhus, finns tre BUP-mottagningar, en belägen i Stenungsund och två i Kungälv (BUP Affektiv mottagning och BUP neuropsykiatrisk mottagning).
Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år med barnpsykiatrisk problematik.
Verksamheten kännetecknas av hög kompetens och hög grad av samverkan, samt bedrivs utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv. Vid mottagningen arbetar psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, psykoterapeut, medicinska sekreterare och enhetschef.
Hos oss står dörrarna öppna, både för kollegial stöttning och för att dela skratt. Vi har gemensamma fikaraster och gillar att ha roligt tillsammans. Stenungsund kan erbjuda trevliga uteluncher vid bryggan och möjlighet till dopp i havet året om. Mottagningen är belägen i centrala Stenungsund, nära tåg- och busstation, till exempel till och från Göteborg/Uddevalla. Som medarbetare på BUP ges du tillgång till regelbunden handledning. När du börjar din anställning får du en mentor i den egna professionen samt en gedigen introduktion.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår mottagning blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att främja och förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa. Du arbetar i nära samverkan med läkare och ansvarar för läkemedelsuppföljningar samt genomför andra kontroller av patienter.
I din roll som sjuksköterska kommer du även att arbeta med bedömning av psykisk ohälsa och sjukdomstillstånd, utvärdering utifrån omvårdnadsperspektiv och rådgivning gällande livsstilsfrågor med fokus på att ge kunskap och stöd utifrån gällande aktuella diagnosgrupper.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, helst med specialistutbildning inom psykiatri eller annan adekvat inriktning som arbetsgivaren värderar. Det är meriterande om du har kompetens och tidigare erfarenhet gällande arbete med barn och ungdomar, gärna från området neuropsykiatri.
Vi söker en trygg och erfaren kollega som trivs i en roll där både självständighet och samarbete är avgörande. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för människor. Du möter dina patienter med engagemang, empati och professionalitet. Lyhördhet, noggrannhet och hjälpsamhet är egenskaper vi värdesätter högt i teamet.
I rollen som sjuksköterska arbetar du med barn och ungdomar i fokus, i nära kontakt med föräldrar. Vi samverkar med övriga enheter inom psykiatriska kliniken såsom ätstörningsenhet och DBT-team. Samverkan sker även med socialtjänst, förskola och skola.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - för oss är det avgörande att du som sjuksköterska delar vår vilja att göra verklig skillnad för de vi träffar!Om tjänsten
Tjänsten avser ett vikariat under ett år.Övrig information
Var god ange löneanspråk i din ansökan.
Vi begär utdrag ur belastningsregistren på alla som erbjuds anställning inom Verksamhet Psykiatri.
Urval, intervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att ske löpande under annonseringsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Psykiatri, BUP-mottagning Stenungsund Kontakt
Ann-Katrin Bjersing, enhetschef 0303-98055 Jobbnummer
