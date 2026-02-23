Sjuksköterska till BUP mottagning Borås
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Södra Älvsborgs sjukhus investerar långsiktigt och satsar på utveckling av modern psykiatri i nya lokaler i Psykiatrins kvarter!
Verksamhetsområde psykiatri omfattar verksamheterna inom vuxenpsykiatrin (VUP) samt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
BUP Borås ger vård till barn och ungdomar som är under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa exempelvis depression, svår ångest, impulsivitet och utagerande beteende, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. Mottagningen utreder, bedömer och behandlar barn och ungdomar som bor i Borås, Bollebygd, Ulricehamn och Tranemo. Vi samarbetar med barnmottagning, socialtjänster, skolor och med flera andra samarbetspartners inom området.
På vår mottagning arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, specialpedagoger, dietist, mentalskötare, medicinska sekreterare, och vårdenhetschef. Patienter som kommer till vår mottagning ska känna sig mycket väl mottagna, av noggranna och kunniga medarbetare.
Utvecklingsarbetet är ett gemensamt ansvar. Vi har ambitionen kontinuerligt förbättra arbetssätt och strategier för att effektivt och på bästa sätt hjälpa våra patienter. För att lyckas med detta ser vi vår arbetsmiljö som en grundförutsättning där vi tillsammans ska trivas i vårt team och främjar aktivt den goda teamandan.
Vi erbjuder handledning, regelbundna yrkesträffar och möjligheter till kompetensutveckling. Det är viktigt för oss att underlätta balansen mellan arbete, fritid och familjeliv. Därför erbjuder vi flextid och möjlighet till att arbeta viss tid hemifrån. Arbetsplatsen förlagd till Borås. Det finns goda bussförbindelser med Göteborg och Borås där bussen stannar precis vid Södra Älvsborgs sjukhus.
Om vår lediga tjänst
Som sjuksköterska på BUP mottagning i Borås arbetar du med alla patientgrupper. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och behandlingar. Du kommer att arbeta med individuella samtal och med gruppbehandlingar samt göra uppföljningar av läkemedelsbehandlingar. Du utvecklar samverkan och har en god kunskap i genomförande av en god och säker utskrivning. Du arbetar hälsofrämjande och personcentrerat. Tillsammans med patienten och dennes familj skapar ni bra förutsättningar för en god planering som dokumenteras i vårdplan.
Kompetensutveckling
Som sjuksköterska på Södra Älvsborg sjukhus har du goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi använder oss av karriärutvecklingsmodellen för sjuksköterskor och lägger upp en plan utifrån din aktuella kompetensnivå. Vi erbjuder mentorskap och handledning för alla anställda.Profil
Vi söker dig som är har svensk sjuksköterskelegitimation och har erfarenhet i yrket. Du har ett stort intresse av barn- och ungdomspsykiatri. Erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård och specialistutbildning inom psykiatrisk vård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och att du kan arbeta självständigt och vara lösningsorienterad. Vi hoppas också att du är en positiv och flexibel person. Du är inte rädd för utmaningar och är inställd på att ge en god omvårdnad och jobba med utveckling av patientarbetet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till vår introduktion. Läs mer om SÄS introduktion för dig som nyexaminerad sjuksköterska här.Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Välkommen med din ansökan! Vi hanterar urvalet löpande och kan komma att kalla för intervjuer under ansökningstiden.
