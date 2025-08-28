Sjuksköterska till BUP heldygnsvård St Göran
2025-08-28
Brinner du liksom oss för att hjälpa barn och ungdomar? Kom och bli en del av vår härliga arbetsgrupp! BUP Akut och Heldygnsvård St Göran söker nu tillsvidareanställd sjuksköterska för dag- och kvällstjänstgöring.
BUP:s heldygnsvård består av tre vårdavdelningar och en akutenhet. Enheterna erbjuder vård till barn och ungdomar upp till 17 år med komplicerade psykiatriska tillstånd som är i behov av en kort tids intensifierad vård. Vården bedrivs enligt HSL och LPT och präglas av en helhetssyn där såväl psykiatriska som psykologiska samt sociala faktorer är av betydelse för diagnostik och behandling.
Vi vill nu utöka vår stabila och kompetenta personalgrupp och söker sjuksköterskor som kan bidra till att ge våra patienter bästa möjliga vård. Heldygnsvårdsenheten på S:t Görans är en välfungerande avdelning där både patienter och personal trivs. Vi jobbar tillsammans för patienternas bästa och för att gemensamt skapa en trivsam och positiv arbetsplats. Enheten har bland annat tillgång till skola, gym, 4H-gårdsutflykter och hästterapi.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är du ansvarig för den psykiatriska och somatiska omvårdnaden av patienterna, leder och fördelar arbetet och har ansvar för omvårdnadsdokumentation och rapport.
Psykiatrin utvecklas kontinuerligt och BUP strävar hela tiden efter moderna och innovativa arbetssätt, därför är delaktighet i avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete en självklarhet för våra medarbetare. Det finns också goda utvecklingsmöjligheter för dig som sjuksköterska till vidareutbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har du erfarenhet från psykiatrisk vård, specialistutbildning i psykiatri är det meriterande. Dina personliga egenskaper
Du skall ha ett genuint intresse och engagemang för avdelningens målgrupp och du kan hålla dig lugn i känslomässigt påfrestande situationer. Du har ett icke-värderande förhållningssätt och delar antagande om att alla beteenden är funktionella, att alla människor gör så gott de kan och att alla samtidigt behöver anstränga sig mer. Du är problemlösningsfokuserad, har god social kompetens och god pedagogisk förmåga. Du har lätt för att samarbeta, hög flexibilitet, mod att närma dig människor och samtidigt förmåga att observera dina personliga gränser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5000 kr per år).
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid (38:15) med schemalagd arbetstid dag och kväll, tre helger av fem. Tillträde snarast, efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den. Intervjuer hålls fortlöpande under ansökningsperioden.
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
BUP Heldygnsvård är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
