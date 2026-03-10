Sjuksköterska till BUP Heldygnsvård Enhet 2 på Södermalm
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara en del av vår härliga arbetsgrupp.
Är du dessutom intresserad av att jobba med ungdomar och dialektisk beteendeterapi är vår arbetsplats perfekt för dig! Välkommen till BUP heldygnsvårdsenhet 2 som tillsvidareanställd sjuksköterska för dag- och kvällstjänstgöring!
BUP Stockholm sektion Akut och Heldygnsvård består av en akutenhet samt tre heldygnsvårdsenheter. Merparten av verksamheten finns på Södermalm, nära Södersjukhuset, och en vårdavdelning finns på S:t Görans sjukhus på Kungsholmen. Enhet 2 är en av heldygnsvårdsavdelningarna på Södermalm och har tio vårdplatser. Här vårdas barn och ungdomar med olika psykiska sjukdomar och tillstånd. Från och med januari 2023 erbjuder enheten delvis även vård till patienter med själskadebeteende från hela landet (nationell högspecialiserad vård, NHV) vilket omfattar ett intensivt och brett vårdprogram med ett upplägg som bland annat baseras på dialektisk beteendeterapi (DBT).
På enheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och kuratorer. Samtlig personal deltar i en åtta-dagars DBT-baserad grundutbildning, liksom annan kontinuerlig fortbildning och handledning. NHV kommer även bedriva metodutveckling och forskning på hög nivå, och förväntas utveckla ett nära samarbete med andra psykiatriska NHV-enheter inom och utom regionen.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är du ansvarig för den psykiatriska och somatiska omvårdnaden av patienterna, du leder och fördelar arbetet under arbetspasset och har ansvar för omvårdnadsdokumentation och rapport. På Enhet 2 arbetar du omväxlande med somatisk sjukvård (läkemedelshantering, såromläggning, kontroller med mera) blandat med psykiatriskt behandlingsarbete som syftar till att öka patienternas färdigheter avseende känsloreglering, relationer, medveten-närvaro och att hantera kris. Det sistnämnda kan innebära att stötta patienterna i att generalisera färdigheter i vardagliga- och kris-situationer och att nå sina långsiktiga mål. Psykiatrin utvecklas kontinuerligt och BUP Stockholm strävar hela tiden efter moderna och innovativa arbetssätt, därför är delaktighet i avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete en självklarhet för våra medarbetare. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet från psykiatrisk vård och specialistutbildning i psykiatri är det meriterande. Det är också meriterande om du har grundläggande utbildning i psykoterapi, motsvarande steg 1 KBT (kognitiv beteendeterapi) och grundutbildning i DBT.Dina personliga egenskaper
Vi söker:
• Dig som har personlig mognad, som är trygg, stabil och har självinsikt och som skiljer på det personliga och det professionella och förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
• Dig som är självgående, som tar ansvar, strukturerar och prioriterar ditt arbete.
• Dig som är stabil, lugn och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer och som behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
• Dig som har god samarbetsförmåga och som arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan också lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Dig som är strukturerad, som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Vi erbjuder ett spännande arbete på en enhet under utveckling samt en DBT-baserad grundutbildning. Som medarbetare har du förmåner såsom fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5 000 kr per år vid heltidsarbete).
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid (38:15) med schemalagd arbetstid dag och kväll, två helger av fem. Tillträde snarast, efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer hålls fortlöpande under ansökningsperioden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, BUP Heldygnsvårdsenhet 2 Kontakt
Ida Frantzis, enhetschef 070-2343502. Jobbnummer
9788601