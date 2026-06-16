Sjuksköterska till beroendemottagningen
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-06-16
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Beroendemottagningen är en del av psykiatriska kliniken i Norrköping och är en verksamhet för specialiserad beroendevård. Beroendevården består även av en mottagning för unga, moamottagningen. Kliniken består också utav psykiatriska mottagningar och avdelningar liksom jourverksamhet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vi utökar nu våra team på beroendemottagningen med ytterligare en sjuksköterska. Som sjuksköterska hos oss leder och planerar du omvårdnadsarbetet kring våra patienter. En vanligt förekommande behandling hos oss är LARO=Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.
Det dagliga arbetet innehåller patientmöten med bland annat administrering av läkemedel, provtagning och stödjande/rådgivande samtal, där du ansvarar för att planera och följa upp behandlingen tillsammans med patienten, dess nätverk och teamet. Du erbjuds regelbunden handledning vilket ger dig ett stöd och trygghet i ditt arbete. Du kommer att få en individ-anpassad introduktion vid start hos oss, möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och att hospitera i klinikens alla verksamheter samt hos våra närmsta vårdgrannar.
En av våra medarbetare beskriver nedan vad som får henne att trivas hos oss:
"Arbetsklimatet kollegor emellan. Vi har en bra kompetens i huset överlag och ny personal kan alltid fråga, det finns inte några dumma frågor, man kan rådgöra med alla vilket känns tryggt."
Arbetsgrupp
Teamet du ingår i består av flera professioner såsom läkare, skötare, receptarier, vårdadministra-törer, psykologer, psykoterapeuter och kuratorer. Tillsammans bidrar var och en, alla lika viktiga, med sitt perspektiv och vi kan därmed erbjuda våra patienter en högkvalitativ vård. Vår samlade bild ger en god helhet för varje patient samtidigt som vi också lär oss av varandra. Vi hjälper patienter både somatiskt, psykiskt och psykosocialt där vårt behandlingsarbete sammanflätas och som sjuksköterska är du ett nav i arbetet runt patienten.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har vidareutbildning i psykiatri.
Erfarenhet av arbete inom skadligt bruk- och beroendevård är meriterande, men det är inget krav. Då du ska kommunicera med patienter och närstående är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som är självgående och tar egna initiativ för att lösa situationer och utveckla arbetsplatsen framåt med ett helhetsperspektiv. Du har en flexibel inställning till dina arbetsuppgifter och ett kreativt sätt att se på uppkomna situationer. Du gör detta med gott omdöme och tar det professionella och mellanmänskliga med i dina bedömningar. Vi ser också att du är bra på att samarbeta med andra och har en god muntlig kommunikation med såväl kollegor som patienter.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder ett vikariat på ett år med start den 1 september 2026 eller efter överenskommelse med möjlighet till en tillsvidare anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Norrköping Kontakt
vårdenhetschef
Torbjörn Hägerström torbjorn.hagerstrom@regionostergotland.se Jobbnummer
9966757