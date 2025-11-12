Sjuksköterska till Beroendemottagningen
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås
2025-11-12
Är du sjuksköterska och vill arbeta patientnära inom beroendevård? Beroendevården befinner sig i en spännande utveckling och därför behöver vi dig som vill bli en viktig person för våra patienter i deras förändringsarbete. Här arbetar vi i tvärprofessionella team där lyhördhet för varandras kompetens är en förutsättning i att möta och erbjuda bästa möjliga patientvård. Låter detta som en tjänst som kan passa, då ser vi mycket fram emot att få träffa dig!Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet är till stor del självständigt arbete där du planerar utifrån eget ansvar med fokus på patientbesöken och bemötande. Teamet runt patienten består av läkare, kurator, skötare, arbetsterapeut och psykolog och som sjuksköterska får du en central roll i det patientnära arbetet. En viktig del i arbetet är också att samarbeta med övriga vårdinstanser och aktörer som finns inom patientens nätverk.
Arbetsuppgifterna innebär även administration av läkemedel, att genomföra provtagningar, se till att vårdplaner skrivs och följs upp och agerar i en samordnande funktion runt patienten. Du bistår även med medicinuppföljningar och ger råd till patienten, samarbetspartners och anhöriga. Vi arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer gällande läkemedelsassisterad behandling.
Om arbetsplatsen
Beroendemottagningen består av 26 medarbetare. Vi jobbar för att våra patienter ska komma tillbaka till en trygg vardag där de känner att de äger sitt liv. Att de ska erbjudas en tillgänglig, högspecialiserad, jämlik och god beroendevård. Hos oss tar vi ansvar för särskilt vårdkrävande patienter med flera diagnoser och bistår även med konsultinsatser till barn- och ungdomspsykiatrin, primär- och somatisk vård samt vid iatrogent läkemedelsberoende. Vi arbetar utifrån ett evidensbaserat utrednings- och behandlingsarbete i enlighet med nationella riktlinjer. I mottagningen ingår också två satellitmottagningar, Spindeln är en mottagning med målgruppen samsjuklighet med psykossjukdom och Treklövern som arbetar med patienter med komplexare samsjuklighetsproblematik på remiss från kriminalvården eller rättspsykiatrin.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer!Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med en specialistutbildning inom psykiatri. Har du utbildning i KBT, MI, ACT eller ESL ser vi det som meriterande. Har du erfarenhet av återfallsprevention, LARO eller av beroendeproblematik samt kunskap om psykisk ohälsa är det något vi värdesätter. Meriterande för tjänsten är om du innehar B-körkort. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Som person är du trygg och stabil och fungera bra i samarbetet med andra. Att du även trivs med att ta ett stort eget ansvar för ditt arbete och kan planera och prioritera på ett effektivt sätt är också viktigt. Då en stor del i arbetet utgörs av stödjande-, och behandlande samtal krävs mycket god förmåga att skapa kontakt och kommunicera med människor på olika nivåer. Att du kan relatera till andra på ett lyhört och respektfullt sätt och behålla lugnet i pressade situationer bör falla sig naturligt för dig. Vidare att vara en medarbetare som ser positivt på utveckling och att tillsammans med kollegor ta initiativ till förbättringsarbete är också viktigt för att trivas hos oss.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat ett år med möjlighet till tillsvidareanställning om erforderliga beslut fattas. Heltid. Dagtid måndag-fredag.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats på Beroendemottagningen eller digitalt via Teams under v.50.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
