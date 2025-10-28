Sjuksköterska till beroendemottagningen
Psykiatriska kliniken i Linköping erbjuder psykiatrisk och beroendemedicinsk specialistvård.
Vi samverkar med andra vårdgivare och samhällsaktörer på både organisatorisk nivå och i enskilda ärenden.
Nyfiken på beroendevård? Vi söker nu en ny medarbetare till beroendemottagningen. Letar du efter ett arbete där du kan göra skillnad för hela människan, som är utvecklande och utmanande. Då kanske du är rätt person för oss?
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Beroendemottagningen och ungdomsmottagningen MiniMaria är en del av beroendeenheten vilken även består av en avdelning och en tillnyktringsenhet. Till beroendemottagningen hör även Landeryds ängar. Mottagningarna är integrerade verksamheter med Linköpings kommun, vilket betyder att vi kan erbjuda våra patienter en integrerad, personcentrerad beroendemedicinsk och psykosocial vård.
Inom beroendevården möter vi människor i olika åldrar, livssituationer och socioekonomisk bakgrund med olika behov av stöd, vård och insatser. Behandlingsinsatserna är både förebyggande och behandlande. Insatserna är ofta en kombination av psykosocial behandling, läkemedel och behandling av samsjuklighet. Vi erbjuder insatser både individuellt och i grupp.
Hos oss kommer du få en chans att använda din kreativitet, nyfikenhet och sociala kompetens. Vi strävar efter att ge våra patienter en trygg och respektfull omvårdnad med ett personcentrerat förhållningssätt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
På beroendemottagningen kommer du att träffa patienter som har skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Som sjuksköterska arbetar du i team. Du har ansvar för dina egna patienter och i samråd med läkare utför du bedömning, behandlingsinsatser och uppföljning utifrån evidensbaserade metoder. Tillsammans med kollegor i det tvär-professionella teamet identifierar ni vilka insatser som behövs utifrån individens behov och vad som kan erbjudas. Vårdinsatserna utgår från personcentrad vård där individens delaktighet är avgörande. Som sjuksköterska är du omvårdnadsansvarig över dina egna patienter, du upprättar vårdplaner tillsammans med patient och läkare, utför läkemedelsdelning, ansvarar för uppföljning av läkemedelsinsättning och provtagning. I mötet med individen utför du kartläggande och motiverande samtal samt återfallsprevention. Arbetet kan även innebära att informera och utbilda andra aktörer om beroendevård eller hålla i patientutbildningar. En stor del av arbetet innebär samverkan med olika samhällsaktörer och övrig hälso- och sjukvård.
Arbetsgrupp
Mottagningarnas uppgift är att erbjuda målgruppen samordnade insatser från regionen och kommunen i form av vård och behandling, stöd, information och rådgivning utifrån problemområdet. Insatserna anpassas efter individens behov och förutsättningar. Hos oss arbetar sjuksköterskor, skötare, specialistläkare, psykologer, arbetsterapeut, socionomer samt vårdadministratör.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller utbildad specialistsjuksköterska inom psykiatri. Erfarenhet av beroende- eller psykiatrisk vård är starkt meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av motiverande samtalsbehandling och återfallsprevention men det är inte ett krav.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Till den här tjänsten söker vi dig som kan arbeta självständigt och är trygg i dig själv. Du ska kunna planera och strukturera din egen arbetsdag. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan se möjligheter i förändringar. Att vara flexibel är en viktig del. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Din förmåga att samarbeta är en viktig del och vi ser gärna att du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du vill utvecklas som person och bidra till fortsatt utveckling av verksamheten. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
