Sjuksköterska till beroendemottagning
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2025-09-25
Psykiatriska kliniken, NyköpingPubliceringsdatum2025-09-25Om företaget
Vuxenpsykiatriska kliniken är en del av division psykiatri och funktionshinder. Verksamhetens uppdrag är att erbjuda specialiserad psykiatrisk vård till vuxna medborgare med svår psykiatrisk ohälsa i södra och västra Sörmland. Verksamhetens målsättning är att uppnå förbättrad psykisk hälsa, livskvalité och funktionsförmåga hos våra patienter.
Psykiatriska kliniken i Nyköping är en liten och välfungerande klinik, belägen på sjukhuset med möjlighet till samverkan med somatiska kliniker. Kliniken har två slutenvårdsavdelningar, varav den ena är fokuserad på intensivvård/beroende och den andra på allmänpsykiatri/psykos. Vår psykiatriska öppenvård är indelad i allmänpsykiatri, psykos och beroende och vi har öppenvårdsmottagningar både i Nyköping och i Katrineholm.
Är du sjuksköterska med intresse och erfarenhet av beroendevård?
Vill du känna både delaktighet och ansvar på jobbet? .
Då kanske du är vår nya kollega!
Vi är en beroendemottagning som har fokus på läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO), dock erbjuds även behandling vid andra former av substansberoende. Vår målgrupp är vuxna med drogproblematik som önskar hjälp med att ta sig ur den farliga livsstilen som beroendesjukdom ofta medför.
Vårt team består av skötare, sjuksköterskor och läkare och vår kompetens kompletteras med expertisen från våra vårdgrannar och samarbetspartners.
Vi är en liten verksamhet som tycker att det är positivt med förändring och vi utvärderar, förändrar och förbättrar vårt arbetssätt fortlöpande.
I viss man utförs även andra insatser inom området beroende såsom provtagning för intyg till Transportstyrelsen.
Vi jobbar dagtid, 40 tim/vecka.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du ansvar för omvårdnaden av patienter med beroendeproblematik. I detta ingår samtal, provtagning samt medicinering. Då många av våra patienter har behov av insatser inom kommunens regi har vi ett nära samarbete med socialtjänsten. I teamet på beroendemottagningen finns mycket kompetens och vi har kontinuerlig, kollegial handledning och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi kompletterar detta med handledning i bland annat samtalsmetodik och kring enskilda patientfall.
Din kompetens
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom psykiatri samt erfarenhet av beroendevård och/ eller mottagningsarbete är meriterande.
Som person är du stabil och trygg i din yrkesroll. Du är ansvarstagande, kan jobba självständigt samtidigt som du är en teamspelare. I mötet med patienten har du ett professionellt förhållningssätt och en helhetssyn på människan. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi hoppas att du som söker har ett genuint intresse för målgruppen och att du vill utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Specialistsjuksköterska och teamledare på beroendemottagningen, Christoph Törnfeldt, 0155-24 79 49.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom o jobba hos oss beroendemottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-02.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
