Sjuksköterska Till Beroendecentrum, Laro
2026-03-18
En framtid där din kompetens gör verklig skillnad.
Vill du arbeta i en verksamhet där både utveckling och mening står i centrum? Hos oss på Beroendecentrums öppenvård - med placering på vår LARO mottagning i Örebro - får du möjlighet att påverka framtidens beroendevård samtidigt som du blir del av ett erfaret, varmt och kompetensstarkt team.
Om uppdraget - hos oss får du arbeta där behoven är som störst
Vi står mitt i en expansiv fas efter en genomförd behovsanalys och söker nu sjuksköterskor som vill bidra till att stärka LARO verksamheten. Du blir en viktig del av ett samhällsuppdrag av största betydelse - att erbjuda trygg, evidensbaserad och personcentrerad vård till en patientgrupp med komplexa behov. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med:
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO), enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
Bedömningar, uppföljningar och behandlingsstöd för personer med både beroende och samsjuklighet
Tätt samarbete med socialtjänst, heldygnsvård och andra aktörer i samhället
Att stärka patientens egen förmåga, trygghet och delaktighet
En verksamhet i förändring - och du blir en viktig del av framtiden
Samsjuklighetsreformen, förändringar i kriminalvården, ökande droghandel och yngre patientgrupper gör att beroendevården står inför stora skiften. Vi ser dessa förändringar både som utmaningar och möjligheter att förbättra stödet till individer och samhället i stort.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Arbeta i en kunskapsintensiv miljö med bred kompetens och stark kollegialitet
Vara del av ett team som brinner för utveckling, kvalitet och trygg patientkontakt
Bidra till en verksamhet som är aktiv i förändringsarbetet nationellt och regionalt
Påverka arbetssätt, implementering av riktlinjer och utformning av framtidens LARO
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska (specialistutbildning i psykiatri är meriterande)
Har intresse för beroendevård, samsjuklighet och komplexa vårdbehov
Trivs i multiprofessionella team och vill arbeta strukturerat men också med stor flexibilitet
Vill vara med och utveckla - inte bara arbeta i - verksamheten
Erfarenhet av psykiatri, beroendevård eller LARO är önskvärd men inte ett krav - rätt person med driv, engagemang och nyfikenhet är minst lika viktig.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats där du blir sedd, stöttad och en viktig del av helheten
Kollegor som delar kunskap, skrattar mycket och står nära varandra i vardagen
God möjlighet till kompetensutveckling och fördjupning
En trygg introduktion anpassad efter din bakgrund
Ett meningsfullt uppdrag - på riktigt
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län: https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:248".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Lakis Vravossinos 019-602 16 59 Jobbnummer
9804312