Sjuksköterska till Beroendecentrum i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-22
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Beroendecentrum Malmö (BCM) erbjuder psykiatriska hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik av sådan dignitet att det krävs psykiatrisk specialistvård. Vuxenpsykiatrimottagning beroende är en del av Beroendecentrum, vi är en öppenvårdsmottagning och vårt huvuduppdrag är diagnostik och behandling av patienter från 18 år med substansmissbruk och psykiatrisk samsjuklighet. För att kunna möta det ökade behovet av kvalificerad behandling, utredning och samordning kring våra patienter behövs engagerad personal som ges utrymme att vara med och bidra vid teamarbete.
På Vuxenpsykiatrimottagning beroende arbetar fyra specialistläkare, åtta sjuksköterskor, tre kuratorer, fyra psykologer, två medicinska sekreterare, en receptionist och en enhetschef. Samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna fungerar väl och bidrar till en säker och stabil vårdkedja för våra patienter. Alla medarbetare erbjuds extern, kvalificerad handledning som en del av ett medvetet arbetsmiljöarbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en sjuksköterska till vårt team på Vuxenpsykiatrimottagning beroende! Hos oss erbjuds du ett arbete i en trevlig arbetsmiljö med hjälpsamma och erfarna kollegor. Vi arbetar alla för en god gemenskap där vi lär av varandra.
I din roll som sjuksköterska blir din uppgift att enskilt och med hjälp av alla professioner i teamet, att motivera, behandla och följa patientens vårdkedja. Hos oss får du möjlighet att samverka med psykologer/läkare/kuratorer för att genomföra en positiv förändring i patientens liv och även samverka med andra aktörer som exempelvis Socialtjänsten.
Tjänsten omfattas av en tidsbegränsad anställning på ett år på heltid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1, enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom beroendeverksamhet eller psykiatrisk vård är det meriterande för tjänsten. Vi ser gärna att du har kunskaper i journalsystemen Melior och Pasis.
För denna tjänst välkomnar vi dig som är en driven och ansvarsfull person som agerar flexibelt och patientfokuserat i din yrkesroll. För oss är det självklart att du vill vara med och bidra till ett fortsatt gott samarbete och en god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstankeregistret och belastningsregistret
Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: Villkor och förmåner - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Intervjuer planeras hållas från och med 21/7.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Enhetschef
Litto Theodoridou 040-331600 Jobbnummer
10009448