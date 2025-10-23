Sjuksköterska till Beroendeakuten
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Beroendeakuten, mera känt som BAS, ligger på S:t Görans sjukhus i centrala Stockholm och är hjärtat i Beroendecentrum Stockholm, som är Sveriges största beroende- och universitetsklinik.
Beroendecentrum Stockholm består av ett stort antal beroendemottagningar runt om i länet, ett stödboende strax söder om stan och akut- och slutenvården vid S:t Görans sjukhus.
På BAS arbetar alltid tre sjuksköterskor och sex stycken skötare i fasta team. Det är ofta högt tempo där både sjuksköterskor och skötare har ett nära samarbete med läkarna för att triageringen ska bli så effektiv och så bra som möjligt. Ofta vårdar vi patienter med stöd av LPT eller LVM.
Arbetet
Vi söker engagerade medarbetare till både dag- och nattskift, här får du möjligheten att ta dig an ett spännande och meningsfullt arbete där du får stort eget ansvar och verkligen kan göra skillnad. Hos oss blir du en viktig del av teamet och får utvecklas i en stimulerande miljö där din insats värderas högt., arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bedömningar, provtagning, läkemedelshantering, motiverande och stödjande samtal samt dokumentation. Behandlingskontakterna är ofta långvariga med fokus på alliansbyggande och kommunikation. Handledning ingår som en del i arbetet. Arbetet kräver ett aktivt förhållningssätt gällande bedömningar, utredning och övrig behandling utifrån evidensbaserade metoder.Publiceringsdatum2025-10-23Dina personliga egenskaper
Vi söker engagerade sjuksköterskor som vill arbeta med att erbjuda högkvalitativ vård och stöd till personer med ett beroende. Vi söker dig som uppskattar ett högt tempo. Vår målgrupp befinner sig i svåra, utsatta situationer och du bör kunna se människan bakom beroendet och ge varje patient ett gott bemötande på ett professionellt sätt. För att arbeta som sjuksköterska hos oss är det viktigt att du snabbt kan ställa om/prioritera om och handskas med akuta situationer och då bör du kunna hantera stress på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är en lösningsfokuserad person med ett pragmatiskt förhållningssätt. Du är trygg och arbetar naturligt med patienten i fokus och alltid patientsäkert. Du är kommunikativ och tar dig an den arbetsledande rollen på ett tydligt sätt. Du är noggrann. Du är ansvarsfull och prestigelös och trivs med att arbeta tillsammans i ett team. Du är nyfiken och bidrar till gott arbetsklimat och anser att arbetsglädje är en viktig del av arbetsvardagen.
Vi erbjuder Inom Beroendecentrum Stockholm ger vi dig stora möjligheter att utvecklas i din profession. Vi jobbar utifrån kompetensmodeller för sjuksköterskor och säkerställer att du får de utbildningar som du behöver för att utvecklas i din roll. För oss är det också viktigt att våra medarbetare har en arbetsplats där vi trivs och mår bra. Vi ser även betydelsen av att lära av varandra och hitta bra arbetsformer för att på bästa sätt kunna möta dem som behöver vår hjälp. https://www.beroendecentrum.se/om-oss/jobba-hos-oss/formaner/
Anställning
Tillsvidareanställning, heltid, tvåskift dag och natt. Vi arbetar två helger av fem.Urval och intervjuer genomförs löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vid nyanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6560". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Beroendeakuten Stockholm Kontakt
Indira Ulcinjak, Enhetschef 08-12345916 Jobbnummer
9571556