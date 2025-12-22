Sjuksköterska Till Beroende - Laro
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg
2025-12-22
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vi arbetar med läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.
LARO är den behandling inom beroendevården som räddar flest liv. Det våra patienter har gemensamt är ett beroende av opioider, utöver det kan du få möta alla typer av människor och våra mottagningar sträcker sig från skadereducerade insatser till att stötta personer som är väletablerade i samhället.
Inom verksamheten i Göteborg har vi fyra öppenvårdsmottagningar och en dagvårdsenhet. Vi arbetar med differentierad vård där patienter kan vara i aktivt bruk, i tidig remission eller långvarig remission avseende sitt opioidberoende. Patienter i vår verksamhet ser olika ut och har olika behov. Behandlingsmål, ansvarsfördelning, insatser och kontroll differentieras och anpassas därför till den enskilda patientens behov och förutsättningar. Inom verksamheten arbetar läkare, psykolog, kurator, behandlingsassistent, barnmorska, sjuksköterskor, skötare och medicinsk sekreterare i team. Att använda varandras kompetenser är en viktig del i arbetet hos oss.
Vårt uppdrag innefattar psykosocial- och medicinsk behandling, koordinering- och planering av vård och insatser. Att bedriva en god samverkan med vårdgrannar är grundläggande för att kunna möta patientens behov. Kontakt med och andra huvudmän såsom socialtjänst, Försäkringskassan, Kriminalvård och Arbetsförmedling utgör en del i arbetet.
Vad vi kan erbjuda dig
Hos oss på LARO får du en individuellt anpassad introduktion och bredvidgång, med internutbildning avseende opioidberoende samt auskultering på våra övriga enheter. På Verksamhet Beroende erbjuds du allt ifrån basutbildning i psykiatri till fördjupade beroendekunskaper.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du ett flexibelt jobb och du arbetar nära övriga kollegor. Du ansvarar för omvårdnaden av våra patienter och deltar i medicinering, provtagning, bedömning och dokumentation. Du är aktiv i samverkansmöten samt enskilda patientsamtal och bedriver ett motivationsarbete tillsammans med patienten, utifrån dennes behov.
Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid vardagar, men helgtjänstgöring var 12:de helg ingår. Vår helgmottagning är förlagd på Östra sjukhuset klockan 08:00-13:00.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av att arbeta med personer med beroendesjukdom.
Det är meriterande att du har:
Erfarenhet av substitutionsvård, beroendevård och/eller psykiatri.
Erfarenhet av återfallspreventiv arbete, samt motivationsarbete enligt MI.
Erfarenhet av dokumentationssystemet Melior.
Arbetet kräver att du har en personlig mognad. Det är viktigt för oss att du har ett empatiskt bemötande gentemot våra patienter. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vi värdesätter egenskaper som god förmåga att arbeta självständigt, flexibelt och att kunna hantera svåra patientmöten. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet och ser gärna att du har förmågan att driva förbättringsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6540". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Laro - Mottagning 2 Högsbo Kontakt
Vårdenhetschef, Helena Elfstigen 076-4952472 Jobbnummer
9659012