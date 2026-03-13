Sjuksköterska till Berggården
2026-03-13
Är du en erfaren sjuksköterska eller är du kanske i börja av din karriär? Vi på Berggården söker nu en positiv och engagerad sjuksköterska som vill vara med och göra skillnad. Här blir du en del av en verksamhet som präglas av ett nära ledarskap och ett professionellt förhållningssätt. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Vi erbjuder nu möjligheten att bli en del av vår verksamhet där teamarbete och personcentrerad vård står i fokus. På Berggården finns en avdelning med inriktning mot somatisk vård och två avdelningar med inriktning mot kognitiv svikt.
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av ett team bestående av sjuksköterskekollegor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal, läkare, fysioterapeut och enhetschef. Du har omvårdnadsansvar för en av våra tre avdelningar, vilket bland annat innebär handledning i omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Vi arbetar tillitsbaserat och med stort personligt ansvar. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att ge vård och omsorg av hög kvalitet. Som sjuksköterska på Berggården ingår du även i kommunens HSL-samarbete, vilket innebär tjänstgöring dag, kväll och helg på flera särskilda boenden i Örebro.
Du kommer att arbeta utifrån en strukturerad omvårdnadsprocess där du, med fokus på personcentrerad och riskförebyggande vård, gör bedömningar, fattar beslut samt sätter upp mål, planerar åtgärder och följer upp.
Exempel på arbetsuppgifter:
• omvårdnadsansvar utifrån uppdragshandling
• medicinsk omvårdnad för hyresgäster såsom planering, genomförande och uppföljning/utvärdering av omvårdnadsåtgärder och medicinska åtgärder
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonalen
• samarbeta med övriga medarbetare i teamet samt övriga professioner
• ha kontakt med anhöriga och närstående
• dokumentera i våra verksamhetssystem för att säkra trygg och kvalitativ omvårdnad
• medverka vid utveckling av verksamheten, samt våga tänka nytt och eftersträva ständiga förbättringar
Om arbetsplatsen
Berggården är ett särskilt boende för äldre beläget på norr i Örebro med plats för 36 hyresgäster. Här finns omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, administratör och enhetschefer som alla arbetar tillsammans i team med hyresgästen i centrum. Vår vision är att bli ett stjärnmärkt boende. Det innebär att hela personalen ska ha en grundkompetens inom kognitiv svikt, vilket vi kommer erbjuda utbildning inom. Du som söker får därför en ypperlig möjlighet att vara delaktig i att bygga upp en verksamhet med rutiner och strukturer som säkerställer hög kvalitet och trygghet för hyresgästerna.
Läs mer om Berggården på orebro.se/berggarden!
Som sjuksköterska på Berggården kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS). Alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden arbetar under en och samma organisation för att på så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster/kunder/patienter ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster/kunder/patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort
Meriterande:
• dokumenterad erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom kommunal verksamhet
• tidigare erfarenhet av att arbeta med vård av personer med kognitiv nedsättning
• tidigare erfarenhet av arbete med vård av personer inom BPSDTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll och helg
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 26 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
