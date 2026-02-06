Sjuksköterska till bemanningspoolen
Bemanningsenheten tillhör HR-avdelningen och har till uppdrag att stötta Region Gävleborgs verksamheter med kortsiktig bemanning. Som pool-anställd sjuksköterska introduceras du på flera av våra vårdavdelningar bland annat inom ortopedi, medicin och kardiologi. Inom hälso- och sjukvården arbetar vi tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden "Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient" så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitét.
Söker du tryggheten som en tillsvidareanställning ger, samtidigt som du vill ha en friare och mer flexibel arbetsform? Kom och bli poolare hos oss!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du till uppgift att bemanna vårdavdelningar på Hudiksvall sjukhus för att hjälpa och stötta personal vid frånvaro. Du kommer att introduceras på 4-5 olika vårdavdelningar. Arbetets karaktär kommer att variera eftersom du kommer att arbeta brett med flertalet kortare uppdrag utifrån behoven på våra vårdavdelningar. Arbetet innebär arbetstidsförläggning dygnets alla timmar och årets alla dagar, så som dag, kväll, natt och helg.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• administrera läkemedel
• samordna omvårdnads- och medicinska insatser i nära samarbete med undersköterska och läkare
• utföra avdelningsspecifika sjuksköterskeuppgifter.
Hos oss får du
• en trygg anställning med samma goda förmåner som alla andra anställda inom Region Gävleborg
• ett omväxlande arbete, som är både utvecklande och utmanande, där du har möjlighet att påverka ditt schema
• som kompensation för din flexibilitet ett lönetillägg utöver din ordinarie lön ett flexibilitetstillägg på 5 000 kr för dig med fyra till sex års klinisk erfarenhet som sjuksköterska och 7 000 kr för dig med över sex års klinisk erfarenhet som sjuksköterska.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang och gillar omväxling där ingen dag är den andra lik. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar väl och förmedlar budskap anpassat till mottagaren. Du är lyhörd och har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Vidare ser vi att du kan prioritera arbetsuppgifter, behålla fokus i pressade lägen och snabbt hantera problem som uppstår. Samtidigt som du är självgående och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar.
Som sjuksköterska hos oss ska du ha
• legitimation som sjuksköterska
• minst fyra års klinisk erfarenhet
• goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har bred erfarenhet från olika vårdområden och/eller erfarenhet av akutsjukvård. Om du har erfarenhet av vårdsystemet Cosmic är även det meriterande för tjänsten.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
