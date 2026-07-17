Sjuksköterska till Basal hemsjukvård Innerstan
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-17
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Gör skillnad där den betyder som mest.
Vill du arbeta nära patienterna, fatta egna kliniska beslut och vara en del av ett engagerat team? Då kan Basal hemsjukvård på Aleris vara rätt arbetsplats för dig.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till vårt team i Innerstan, med utgångspunkt från vårt kontor på Sabbatsbergs sjukhus.
Hos oss möter du patienter i deras hemmiljö – där du får möjlighet att skapa trygghet, bygga relationer och göra verklig skillnad varje dag.
Därför trivs våra sjuksköterskor hos oss
Att arbeta i basal hemsjukvård innebär ett omväxlande och självständigt arbete där du får använda hela din kompetens för att ge våra patienter en trygg, säker och personcentrerad vård.
Hos oss får du:
Ett självständigt arbete
En varierad arbetsdag där ingen dag är den andra lik
Kompetenta och engagerade kollegor som stöttar varandra
Ett närvarande ledarskap med korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En arbetsplats där kvalitet, omtanke och samarbete står i centrumPubliceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som sjuksköterska ansvarar du för både planerade och akuta hembesök hos patienter i Innerstan. Du gör medicinska bedömningar, planerar och samordnar insatser samt samverkar med vårdcentraler, andra vårdgivare och vårt callcenter.
Arbetet ger dig stor möjlighet att använda din kliniska erfarenhet och fatta självständiga beslut, samtidigt som du alltid har stöd av ett erfaret team.
Du arbetar enligt ett rullande schema med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring (2 helger av 5). Vardagar dagtid arbetar du från vårt kontor på Sabbatsbergs sjukhus där du bedömer inkommande remisser, samordnar vårdinsatser och säkerställer att patienterna får rätt vård i rätt tid.Om företaget
Aleris Basal hemsjukvård bedriver vård på uppdrag av vårdcentraler i Stockholms län och erbjuder medicinska insatser i patientens hem när vårdcentralerna inte har möjlighet att göra hembesök.
Vi är en del av Aleris Närsjukvård, där även ASIH, specialiserad palliativ vård, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Vår ambition är enkel – att ge varje patient en trygg, tillgänglig och kvalitativ vård där den behövs som mest.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst två års erfarenhet inom yrket
Har B-körkort
Har erfarenhet av TakeCare och god datorvana
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Det är meriterande om du har arbetat inom hemsjukvård, primärvård eller akutsjukvård.
Vi tror att du är en person som känner dig trygg i din profession, tycker om att arbeta självständigt och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för patienten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
På Aleris vill vi att våra medarbetare ska trivas och utvecklas.
Därför erbjuder vi bland annat:
En välplanerad introduktion
Kompetensutveckling och kontinuerligt lärande
Närvarande chefer och ett gott kollegialt stöd
Kollektivavtal och förmåner via Aleris
Individuell lönesättning
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Omfattning: 80-100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen till Aleris
Vi tror att den bästa vården skapas av medarbetare som trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt arbete.
Känner du igen dig? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta biträdande enhetschef Andrei Mukalau andrei.mukalau@aleris.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080920-2105082". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Olivecronas väg 1 (visa karta
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113 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
10005311