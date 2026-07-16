Sjuksköterska till Basal hemsjukvård i Västerort
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-07-16
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Gör skillnad där den betyder som mest – hemma hos patienten
Vill du arbeta nära patienten, fatta egna beslut och samtidigt vara en del av ett tryggt och engagerat team?
Hos oss på Aleris Basal hemsjukvård får du möjlighet att använda hela din kompetens som sjuksköterska i en verksamhet där varje insats gör verklig skillnad. Vi söker dig som vill kombinera självständigt arbete med stark teamkänsla och som trivs i en verksamhet där utveckling, kvalitet och omtanke går hand i hand.Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Aleris Basal hemsjukvård arbetar på uppdrag av vårdcentraler och husläkarmottagningar när de har stängt – kvällar, nätter och helger. Vi ger patienter trygg och säker vård i hemmet och utgår från fem geografiska platser i Stockholms län.
Vi är en del av Aleris Närsjukvård tillsammans med ASIH, specialiserad palliativ vård, Rehab Station och Uppsala Närakut.
Just nu söker vi en sjuksköterska till vårt kontor i Huvudsta. Här arbetar du i ett avgränsat geografiskt område och tar dig mellan patienterna med våra miljöklassade tjänstebilar.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss har du ett varierande och utvecklande arbete där ingen kväll är den andra lik.
Du arbetsleder undersköterskor, gör planerade och akuta hembesök samt ansvarar för medicinska bedömningar och insatser i patientens hem. Del av arbetstiden arbetar du med remisshantering. Arbetet spänner från enklare omvårdnadsinsatser till vård med avancerad medicinsk utrustning och teknik.
Tillsammans med vårt callcenter hanterar vi även larm från 1177 och SOS Alarm.
Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare och arbetspassen planeras i Epsilon. Du har dessutom ett erfaret administrativt team som hjälper till med planering och samordning, så att du kan fokusera på patienterna.
Arbetstiderna är förlagd kvällar 15:00-23:00 och dagtid helger 07:00-16:00. Du arbetar 2 av 5 helger.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i det kliniska teamet
Utföra planerade och akuta hembesök
Göra medicinska bedömningar och behandlingar i patientens hem
Samverka med kollegor, vårdcentraler och andra vårdgivare
Bidra till en trygg, säker och personcentrerad vård
Därför väljer sjuksköterskor att arbeta hos oss
Vi vet att god vård börjar med trygga och engagerade medarbetare. Därför satsar vi på en arbetsmiljö där du får utvecklas, påverka och känna stolthet över det du gör.
Hos oss får du:
✓ Arbeta nära patienten och göra skillnad på riktigt ✓ Ett varierande arbete med stor självständighet ✓ Ett team där vi hjälper och lär av varandra ✓ Närvarande ledarskap och korta beslutsvägar ✓ Möjlighet att påverka arbetssätt och utveckla verksamheten ✓ Moderna digitala verktyg som underlättar vardagen ✓ Individuellt anpassad introduktion med uppföljning ✓ En kultur där engagemang, idéer och initiativ uppskattas
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med minst två års erfarenhet.
Du har:
B-körkort
God datorvana
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av hemsjukvård.
Som person är du trygg i din yrkesroll, professionell i ditt bemötande och har patientens bästa i fokus. Du samarbetar gärna med andra, tar ansvar och bidrar med energi, omtanke och engagemang till gruppen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Deltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal: Ja
Välkommen till Aleris
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag – för patienter, närstående och kollegor. Om du vill arbeta i en verksamhet som kombinerar medicinsk kompetens med mänsklig närhet ser vi fram emot att höra från dig.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Murisa Bacic Blazevic Enhetschef murisa.blazevic@aleris.se
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker – den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15–20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8081818-2104078". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Anderstorpsvägen 10 (visa karta
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171 54 HUVUDSTA Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
10004697