Sjuksköterska till Barnonkologen
2025-08-28
Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Välkommen till ett spännande och utvecklande jobb hos oss på barnonkologen!
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av en verksamhet som bedriver högspecialiserad barnonkologi och är ett av Sveriges fyra kompletta barnonkologiska centra, där vi utför både medicinsk och kirurgisk vård. Sektionen för blod och tumörsjukdomar hos barn är en av sju sektioner på Akademiska barnsjukhuset. Sektionen består av vårdavdelning 95A med tillhörande dagsjukvårdsenhet och mottagning. Vi tar emot patienter från hela sjukvårdsregion Mellansverige för utredning, diagnos och behandling. Vi samarbetar med nationella strålkliniken Skandion, vilket gör att vi tar emot barn från hela Sverige, en del barn från Norden och även andra länder. Till verksamheten hör även en stark och omfattande forskningsenhet, som är inne i en expansionsfas. Vi gör även stamcellstransplantationer på vår avdelning. Här erbjuds goda möjligheter till utbildning och fortbildning.
Att arbeta med barn innebär automatiskt att det blir mycket bus och lek, vilket bidrar till en lättsam stämning på avdelningen trots att vi ställs inför svåra situationer. När ett barn får cancer eller någon annan allvarlig sjukdom drabbas en hel familj. Våra patienter vårdas länge hos oss vilket gör att vi skapar nära relationer och lär känna barnet och deras familj. Detta gör att vi kan ge den omvårdnad och bemötande som just barnet och familjen behöver.
"Många är ganska rädda att söka till en barnavdelning direkt efter examen, men det tycker jag verkligen inte att man ska vara. Vill man jobba med barn så ska man jobba med barn, det är ingen idé att vänta." -Lisa, sjuksköterska Barnonkologen
Ditt uppdrag
Hos oss på barnavdelningen för blod och tumörsjukdomar arbetar vi tillsammans i vårdteam bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare och paramedicinare kring barnet och dess familj. Vi lägger stor vikt vid förberedelser, för att göra barn och deras familj delaktiga i hela vårdprocessen.
Som sjuksköterska hos oss gör du allt från sedvanliga sjuksköterskeuppgifter till mer högspecialiserade arbetsuppgifter i form av avancerad läkemedelshantering, provtagning, handhavande av centrala infarter, pre- och post-operativ vård, infektionsbehandling, pre- och post- vård vid stamcellstransplantation.
Introduktion hos oss
Vi strävar efter att vara en arbetsplats som utvecklas och där alla får ta plats. Vår inskolning för nya medarbetare sker på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Vi sätter tydliga mål och har kontinuerliga uppföljningar. Längden på introduktionen är anpassningsbar då vi tar hänsyn till erfarenhet och individuella behov. Vi har samordnande specialistsjuksköterskor som har lång erfarenhet av barnonkologisk vård och som handleder och utbildar vilket bidrar till att du kan känna dig trygg i din roll som sjuksköterska hos oss.Publiceringsdatum2025-08-28Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna specialistutbildad inom barnsjukvård.
Din kompetens
Vi söker nu två sjuksköterskor som är ansvarstagande, flexibel och noggrann och har en vilja att utvecklas med ett stort intresse för barnsjukvård. Som person trivs du att arbeta i team och har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning med rotationstjänst där tjänstgöring fördelas på dag, kväll, helg och nattpass. Många undrar när man börjar jobba nätter och svaret beror på din erfarenhet. Vi ser att majoriteten är redo att jobba nätter efter att ha arbetat ungefär ett år, men individuella erfarenheter kommer spela in och nattpassen kan påbörjas tidigare än så.
Tillträde enligt överenskommelse. Under ansökningsprocessen kommer det att tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Karin Johansson, 018-611 93 19
Biträdande avdelningschef Helena Rang, 018-611 66 99
Biträdande avdelningschef Isabell Thunell Petersson, 018-611 93 75
Facklig kontaktperson Vårdförbundet Magnus Grabski, 018-611 97 59
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS682/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9480445