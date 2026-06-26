Sjuksköterska till barnmottagningen
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-06-26
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På barn- och ungdomsmottagningen tar vi emot barn och unga mellan 0-17 år som behöver specialistvård. Här sätter vi alltid barnens behov och rättigheter i främsta rummet. Du blir en del av ett engagerat team på cirka 40 medarbetare där undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, psykolog, dietist och lekterapeut arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga vård och stöd.
På barn- och ungdomsavdelningen vårdas barn och ungdomar i samma åldersspann, 0-17 år. Avdelningen har elva vårdplatser och tar emot patienter inom barnmedicin, kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals samt barn- och ungdomspsykiatri.
Vi söker nu en sjuksköterska till kombinerad tjänst där man arbetar 80 procent på mottagningen och 20 procent på avdelningen. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!
Se vår film och läs mer om barn- och ungdomssjukvården här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/aktuella-kampanjer/tillsammans-tar-vi-hand-om-framtidens-gavleborg/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en viktig roll i att ge barn och ungdomar en trygg, barnanpassad och jämlik vård. Du bidrar med både praktiska, pedagogiska och medicinska insatser, alltid med barnets och familjens bästa i fokus. I denna roll kommer du att rotera och arbeta 20 procent på barn- och ungdomsavdelningen. Det ger dig möjlighet att bredda din kompetens och skapa värdefulla samarbeten som stärker både dig och teamet. Tjänsten innefattar helgarbete.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• pedagogiskt och medicinskt förberedelsearbete
• behandling och provtagning
• telefonrådgivning
• att samordna insatser för både planerade och akuta besök
• egen sjuksköterskemottagning
• att ansvara för ronder och vårdplanering på avdelning
• att stötta föräldrar så att de känner sig trygga med den vård vi ger.
Hos oss får du
• arbeta i en trygg och välfungerande grupp där vi har roligt tillsammans och där vår styrka ligger i det nära samarbetet
• en arbetsplats med erfarna kollegor där det alltid finns någon att rådfråga
• en varierad vardag där du verkligen gör skillnad för barn och deras familjer.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är lyhörd och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat. Med din empatiska förmåga skapar du en trygg och välkomnande miljö för både barn, ungdomar och deras familjer. Vidare ser vi att du är pedagogisk med en god förmåga att möta barn och unga på deras nivå och förmedla budskap på ett tydligt och anpassat sätt.
I rollen som sjuksköterska ska du vara
• legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av barn- och ungdomssjukvård.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1826". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Kontakt
Marlene Darnemo Plym, Vårdförbundet marlene.darnemo.plym@regiongavleborg.se 026-15 58 81 Jobbnummer
9981156