Sjuksköterska till barnavdelningen
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
På barnavdelningen arbetar vi med hela familjen i fokus, barn och föräldrar ska i minsta möjliga mån separeras. Det är ett spännande arbete där vi möter och tar hand om alla barn upp till 18 år och tillgodoser hela familjens behov.
Gävleborg var först ut i landet med att bli certifierade för barnanpassad vård, ett arbete som pågår fortlöpande för att förbättra omhändertagandet av barnet och dess familj.
Välkommen till ett roligt och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag!

Arbetsuppgifter
I barn- och ungdomssjukvården arbetar vi tillsammans i ett sammansvetsat team där vi gemensamt utvecklar och utvärderar vår verksamhet. Vi arbetar alltid utifrån barnens och familjernas bästa i enlighet med FN:s barnkonvention och NOBAB-standard. Vi samverkar även med andra enheter kring barn i sjukvården som till exempel förlossning och BB, akuten och IVA.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med
• sedvanliga uppgifter på vårdavdelning såsom rond, provtagningar och undersökningar
• planering och dokumentation av barnets vårdtid
• handhavande av medicinteknisk apparatur
• akutsjukvård, med beredskap att gå på larm på förlossning/operation/akuten
• utvecklingsarbeten och ansvarsområden
• att stötta vårdnadshavare i att förstå barnets behov samt bli trygga och självständiga i omvårdnaden av sitt barn.
Hos oss får du
• en trygg introduktion med mentorskap och utbildning
• bli en del av ett engagerat och kompetent team utan hierarkier
• möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling.
Region Gävleborg erbjuder olika typer av utbildningsmöjligheter, ett generöst friskvårdsbidrag och har en egen träningsanläggning för anställda. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort hjärta och en trygg närvaro. Du har en empatisk grundinställning och lätt för att skapa lugn omkring dig. Du är stabil och har förmåga att behålla fokus även när situationen är komplex. Du har ett reflekterande och nyfiket sätt att ta dig an vården och är van vid att möta människor i utsatta lägen. Du är en person som samarbetar väl med andra, du är lyhörd och duktig på att kommunicera. I detta arbete är det av vikt att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processer vidare. Då det kan uppstå plötsliga förändringar behöver du även ha lätt att anpassa dig och snabbt kunna ändra ditt förhållningssätt.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet från arbete inom barn- och akutsjukvård, men inget krav.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
