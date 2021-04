Sjuksköterska till Bagaregårdens korttidsenhet - Göteborgs kommun - Sjuksköterskejobb i Göteborg

I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-04-09Nu söker vi dig som är sjuksköterska och vill vara med och utveckla vår verksamhet på Bagaregårdens korttidsenhet. Du blir en del av arbetsgruppen på våra vård- och omsorgsboenden och kommer att tillhöra stadsområde Centrum, tidigare Örgryte-Härlanda. En omfördelning av resurser kommer göras, där du även kan ha intresse och bidra med din kompetens på något av våra andra boenden i stadsområdet. Är du redo för en ny utmaning så tveka inte att söka detta jobb, vi är möjligheternas arbetsplats med enastående kollegor!Vår tidigare Covid-enhet på Bagaregårdens vård- och omsorgsboende kommer i en övergång konverteras till korttidsenhet, där vi fortsatt tar emot patienter som har eller har haft Covid, därefter tar vi emot övriga patienter utifrån behov. De patienter som beviljas korttidsplats har ett större rehabiliteringsbehov och behöver få mer träning inför återgång till hemmet, och ibland i större behov av medicinska behandlingsåtgärder. Inom korttid är patientflödet för in- och utskrivning högre och i vistelseplaneringen finns en föreslagen vistelsetid på ca 14 dagar. I vår verksamhet kommer vi att ha plats för 14 patienter sammanlagt.Som sjuksköterska kommer du och dina kollegor att ansvara övergripande för hälso- och sjukvårdsbehovet upptill sjuksköterskenivå. I uppdraget ingår att samverka med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare samt enhetschef på vård- och omsorgsboendet. Att teamsamverka och utveckla uppdraget med nära vård ligger i vårt fokusarbete över tid framåt. Du arbetar utifrån grundschema, vilket innebär att du jobbar i huvudsak dagtid under vardagar med några kvällspass samt tjänstgöring var fjärde helg.Vem blir din chef?Wenche Bümming är en prestigelös men samtidigt målinriktad chef och person, gillar utmaningar och är lösningsfokuserad. Hon har ett verksamhetsnära ledarskap. I sin roll värdesätter hon personer och medarbetare i sin omgivning som vågar ta konstruktiva dialoger och arbeta med patientsäkerhetskultursfrågor. En del av målarbetet i verksamheten är att utveckla ett effektivt team, med hög arbetsmoral och lojalitet, vilket skapar trygga medarbetare med tilltro till organisation. "Medarbetaren är navet för mig och utan dem hade jag inte utvecklats och varit den chef jag är idag. Att skapa forum för mina medarbetare och våga ha roligt tillsammans, är en viktig del, och framgångsfaktor för välmående medarbetare." Läs mer: https://www.linkedin.com/in/wenche-bümming-8b0a00115/ Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad, och din introduktion anpassas efter det.I tjänsten arbetar du självständigt med kollegor nära, ingår i team med andra professioner. Vi ser därför att det är viktigt att du kan samarbeta med dina kollegor för att kunna ge våra patienter bästa tänkbara vård. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. En viktig del i ditt uppdrag är mötet med patienten och dess närstående, det goda mötet. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.Urval och intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden. Varmt välkommen att skicka in din ansökan!ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Som medarbetare i Göteborgs Stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning jobbar du för en meningsfull vardag och service av hög kvalitet för alla invånare. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Urval och intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden. Varmt välkommen att skicka in din ansökan!