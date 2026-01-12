Sjuksköterska till Axelsbergs vårdcentral
Vill du bli en del av ett engagerat och stöttande team som brinner för att göra skillnad varje dag? Då är detta din chans att bli en viktig del av Axelsbergs vårdcentral! Vi söker nu en distriktsköterska/sjuksköterska som delar vår passion för högkvalitativ vård och patientsäkerhet.
Belägen i charmiga Hägersten, södra Stockholm, erbjuder Axelsbergs vårdcentral en perfekt kombination av stadens puls och lugn natur, promenadavstånd till badplats. Här möter du en varierad patientgrupp, från små barn till äldre generationer. Vår arbetsplats präglas av trivsel, struktur och en ständig strävan efter förbättring.
Vi har som mål att ge invånarna vård av högsta medicinska kvalitet, med fokus på patientsäkerhet och individanpassad omsorg. Hos oss är du inte bara en del av primärvården - du är en del av en gemenskap som värderar utveckling och kollegialt samarbete.
Vad vi erbjuder dig:
Goda utvecklingsmöjligheter: Kompetensutveckling och utbildningar för att du ska kunna växa i din roll.
Flexibla arbetstider: Vi tillämpar flexibla arbetstider som ger dig möjlighet att inom givna ramar påverka dina arbetstider så långt verksamheten tillåter.
Attraktiva förmåner: Friskvårdsbidrag på 5000 kr, fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension och försäkringar.
Som sjuksköterska på Axelsbergs vårdcentral kommer du att arbeta som resurs och vara integrerad i både hemsjukvård och mottagningsarbete. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat telefonrådgivning, mottagningsbesök samt arbete inom hemsjukvården. Vi värdesätter teamwork, vi har dagliga "ronder" mellan sköterska/läkare för inplanering av planerade besök. Hemsjukvården har en egen hemsjukvårdsläkare som en del av teamet.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska med erfarenhet av hemsjukvård samt förekommande arbete på mottagning (däri ingår kvalificerad telefonrådgivning). Dina personliga egenskaper
Du är engagerad, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi söker dig som är nyfiken på att bidra till vårdcentralens fortsatta utveckling.
Axelsbergs vårdcentral - där engagemang möter omtanke.
Ansök nu och bli en del av vårt fantastiska team!
Läs mer om oss på Axelsbergs vårdcentral
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
