Sjuksköterska till Avesta Kommun

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Avesta
2025-11-06


Sjuksköterska till Avesta Kommun

Period: 25 november 2024 - 31 mars 2026
Plats: Avesta kommun
Omfattning: 100 % schemalagd tjänstgöring dag, kväll och helg

Vill du arbeta i en kommun där engagemang, framtidstro och omtanke präglar vardagen?
Avesta kommun söker nu en legitimerad sjuksköterska till ett spännande och varierat uppdrag inom särskilt boende för äldre (SÄBO), korttidsavdelning och servicebostäder enligt LSS. Här får du chansen att bidra till en trygg och kvalitativ vård i en kommun som vågar tänka nytt, växer med kraft och där människan alltid står i centrum.
Uppdraget omfattar schematjänstgöring dag, kväll och helg.

Publiceringsdatum
2025-11-06

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med svensk legitimation

Minst 3 månaders erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård

B-körkort krävs

Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift

God kännedom om gällande lagar, förordningar och riktlinjer

Vana vid digital dokumentation och kommunala verksamhetssystem

Meriterande: Erfarenhet av Cosmic Link och/eller Signit

Vi söker dig som

Är trygg, självständig och lösningsorienterad

Har ett genuint engagemang för äldre och personer med funktionsvariation

Trivs med varierade arbetsuppgifter och nära samarbete i team

Bidrar med positiv energi, ansvar och yrkesstolthet

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-11-23. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876
linn.svensson@vardsupport.se

Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410
ted.nykvist@vardsupport.se

Ersättning
Fast timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9592535

