Sjuksköterska till Avesta Kommun
2025-11-06
Period: 25 november 2024 - 31 mars 2026
Plats: Avesta kommun
Omfattning: 100 % schemalagd tjänstgöring dag, kväll och helg
Vill du arbeta i en kommun där engagemang, framtidstro och omtanke präglar vardagen?
Avesta kommun söker nu en legitimerad sjuksköterska till ett spännande och varierat uppdrag inom särskilt boende för äldre (SÄBO), korttidsavdelning och servicebostäder enligt LSS. Här får du chansen att bidra till en trygg och kvalitativ vård i en kommun som vågar tänka nytt, växer med kraft och där människan alltid står i centrum.
Uppdraget omfattar schematjänstgöring dag, kväll och helg.
Legitimerad sjuksköterska med svensk legitimation
Minst 3 månaders erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
B-körkort krävs
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
God kännedom om gällande lagar, förordningar och riktlinjer
Vana vid digital dokumentation och kommunala verksamhetssystem
Meriterande: Erfarenhet av Cosmic Link och/eller Signit
Vi söker dig som
Är trygg, självständig och lösningsorienterad
Har ett genuint engagemang för äldre och personer med funktionsvariation
Trivs med varierade arbetsuppgifter och nära samarbete i team
Bidrar med positiv energi, ansvar och yrkesstolthet
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-11-23. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876linn.svensson@vardsupport.se
Ted Nykvist, Konsultchef
Ersättning

Fast timlön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375) Kontakt
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
9592535