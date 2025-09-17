Sjuksköterska till avdelning B173
2025-09-17
Njurmedicinska avdelningen B 173 på universitetssjukhuset i Linköping, (US), är en del av njurmedicinska kliniken som ingår i Medicincentrum.
Klinikens huvuduppgift är att utreda och behandla patienter med medicinska njursjukdomar och att behandla patienter med kronisk njursvikt. Klinikens verksamhet är organiserad i flera olika enheter med totalt drygt 100 medarbetare. På avdelning B173 arbetar cirka 25 medarbetare- ett riktigt supergäng! Avdelningen är en kombinerad njur- och reumatologavdelning där patienter med njursjukdomar och reumatologiska sjukdomar utreds, diagnostiseras och behandlas. Vi vårdar även patienter med andra internmedicinska diagnoser som kommer via akutmottagningen. På kliniken har vi av tradition ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna och vi arbetar teambaserat med våra patienter i fokus! För dig som önskar engagera dig lite extra kan det finnas möjlighet till att vara delaktig i våra utvecklingsprojekt!
Vårt erbjudande
Forskning och utbildning ingår i klinikuppdraget och en aktiv forskningsverksamhet bedrivs på kliniken. Undervisning och forskning bedrivs i nära samarbete med Linköpings universitet.
Vi arbetar för samverkan mellan de olika enheterna på plan 17, AIM (akut internmedicin samt GAVA)- vilket ger dig som sjuksköterska stora möjligheter till utveckling!
Vi är en avdelning som vågar tänka nytt, vi drivs med stor entusiasm och engagemang där vi tänker lösningsorienterat. Vi arbetar för ett öppet och hjälpsamt klimat där vi uppmanar till frågor och förslag till förbättringar. Vill du vara med att skapa en blomstrande och alldeles fantastisk avdelning? Vi och våra patienter behöver just dig med driv, lust och energi!
För att du ska känna dig trygg som ny hos oss, satsar vi extra på din introduktion. Under ett år kommer du att få en erfaren mentor samt ta del av vårt njurmedicinska introduktionsår!
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss. Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella team där alla bidrar med sin kompetens för en hög omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet - där personerna vi vårdar står i centrum. Som sjuksköterska ansvara du i snitt för 6-7 patienter tillsammans med 1-2 undersköterskor i tät samverkan med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, dietist, läkare med flera.
Dagtid finns en koordinator som avlastar teamen genom att boka transporter, svara i telefon, ta hand om patienter som ska läggas in och den dagliga bemanningen. För att bidra med trygghet och vara ett stöd för dig som ny sjuksköterska finns vardagar en erfaren mentorssjuksköterska. Mentorssköterskan kan avlasta vårdlaget vid behov genom att hjälpa till vid komplicerade fall och svara på frågor som kan uppkomma från olika håll. Vi är även en avdelning som kommit långt i den digitala utvecklingen och arbetar med Ipads (NOVA tablet) där vi skapar digitala checklistor med vad som ska göras under dagen. I Ipaden finns även tillgång till Cosmic för lättare dokumentation, läsa journal samt administrera läkemedel. Alla medarbetar har därför en egen Ipad som arbetsinstrument.
Din kompetensutveckling tycker vi är viktig varför vi har flertalet schemalagda utbildningsdagar
under året. För att du ska få de byggstenar för att känna dig trygg hos, erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion i samråd med chef och instruktionssjuksköterska.
DOA- vår dagvårdsverksamhetär en relativt nystartad enhet dit patienterna kan komma för olika infusioner, polikliniska ingrepp och så vidare. Denna verksamhet ligger vägg i vägg med avdelningen och bidrar till minskade inläggningar. För dig som önskar kan det därför finnas möjlighet att rotera till dagvården för att få in variation i arbetsvardagen.
Vi har sedan några år tillbaka ett gott samarbete över plan 17- tillsammans med AIM och GAVA så driver vi olika projekt, utbildningar, ser över rotationsmöjligheter och så vidare.
• Vi erbjuder ett njurmedicinskt introduktionsår där fokus kommer ligga på att du ska få en stabil bas att stå på vad gäller vår njurmedicinska specialitet.
• Vi erbjuder kliniskt basår till dig som är helt ny i regionen eller i professionen.
• Vi erbjuder fortlöpande schemalagd utbildning.
• Vi erbjuder möjlighet till olika karriärvägar inom forskning, ledarskap, omvårdnad med mera.
• Vi erbjuder en platt organisation där allas röster får höras.
• Vi erbjuder möjlighet till individuellt planeringsschema.
Arbetsgrupp
På kliniken har vi en lång tradition med ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna. Vi arbetar i tvärprofessionella team där alla bidrar med sin kompetens för en hög omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet. Här är alla lika viktiga och vi uppmanar till ett öppet klimat med högt i tak! Vi ser positivt på utbyten mellan enheterna och vill öka samarbetet för att ge våra patienter den bästa möjliga vården!
Vill du se lite mer av vad vi gör i vardagen- besök gärna vår Instagram avdb173njurmedicin_uslinkoping !https://www.instagram.com/avdb173njurmedicin_uslinkoping/
Samt youtube!https://youtube.com/shorts/7OL_iEOuWS0?si=1ELL6muE2aVznXKM
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med eller utan erfarenhet. Då du arbetar i ständig dialog med kollegor samt de personer du vårdar, är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du är trygg, stabil och visar på en stor empatisk förmåga. Du gillar att arbeta i team med andra professioner och har en kreativ och problemlösande förmåga. Du har lätt för att anpassa dig utifrån olika situationer du ställs inför och du drivs av att arbeta med patientens bästa i fokus.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du några funderingar? Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller önskar hospitera! Kontaktuppgifter hittar du nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Njurmedicinska kliniken US
Vårdenhetschef Stina Svensson 010-1039303,stina.k.svensson@regionostergotland.se
