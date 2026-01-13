Sjuksköterska till avdelning 94
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Vänersborg Visa alla sjuksköterskejobb i Vänersborg
2026-01-13
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheten
Rättspsykiatrin i NU-sjukvården befinner sig i fina och verksamhetsanpassade lokaler på Brinkåsen i Vänersborg.
Rättspsykiatrin på Brinkåsen består av fem vårdavdelningar med olika inriktning utifrån psykiatrisk diagnos. Gemensamt för alla vårdavdelningar är att våra patienter är dömda till sluten rättspsykiatrisk vård.
Vårt uppdrag är att genom vård och behandling öka patientens psykiska hälsa. Vårt mål är att få patienten mer delaktig i sin vård. Att individualisera vårdinsatserna ökar förutsättningarna för patienten att få kontroll över sin sjukdom och därmed förhindra återfall i brottslig verksamhet.
Förutom omvårdnadspersonal finns i anläggningen andra kompetenser och professioner som stöd i våra vårdprocesser med syfte att nå våra behandlingsmål.
Se bildspel från Brinkåsen: https://www.facebook.com/nusjukvarden/videos/2489311197961136/
Avdelning 94
Avdelning 94 är en rättspsykiatrisk vårdavdelning med inriktning mot yngre vuxna. På avdelningen vårdas patienter med olika diagnoser men huvudinriktningen utgörs av personlighetssyndrom. Här vårdas procentuellt något högre andel kvinnor, än på de övriga avdelningarna.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Vi arbetar i vårdlag utifrån ett kontaktmannaskap baserat på evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Som sjuksköterska kommer du att ha ett övergripande omvårdnadsansvar inom vårdlaget samt ansvara för olika medicinska insatser. Som en del i din introduktion tillämpar vi mentorskap.
I tjänsten ingår kväll- och helgtjänstgöring. Om du har önskemål om annan sysselsättningsgrad är vi öppna för dialog för att försöka komma fram till en lösning som du känner dig nöjd med.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Vi ser att du som söker har ett intresse för psykiatri och för att arbeta med patienter som har personlighetssyndrom. Vi jobbar i team och har kontinuerlig kontakt med närstående och vårdgrannar och lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete. Som person är du positiv, flexibel och initiativtagande.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under hela ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Kliniskt basår
Som nyexaminerad sjuksköterska ingår du i NU-sjukvårdens kliniska basår. Det kliniska basåret är en satsning för att ge nyexaminerade sjuksköterskor en bra start i arbetslivet. Du får bättre möjligheter att utvecklas i din profession och bygga upp en yrkesidentitet genom introduktion, seminariedagar och yrkeshandledning.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri, Avdelning 94 Kontakt
Therese Johansson, vårdenhetschef 010–4734084 Jobbnummer
9680384