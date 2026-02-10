Sjuksköterska till Avdelning 69
Vill du arbeta i en miljö som inte är någon annan lik? Neonatalavdelning 69 är en samvårdsavdelning för sjuka nyfödda och för tidigt födda barn samt deras mödrar. Hos oss får du arbeta med omvårdnad av det lilla barnet och dess familj i en unik och stimulerande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Efter din introduktion får du som sjuksköterska möjlighet att utvecklas över tid i dina arbetsuppgifter som består av kvalificerad omvårdnad, akut omhändertagande och intensivvård av sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Du får träffa barn med varierade vårdtider och vårdbehov och den ena dagen är inte den andra lik. Du kommer att vara ett stöd till nyblivna föräldrar i deras process att lära känna och knyta an till sin nya familjemedlem. Du arbetar i team tillsammans med barnsköterska och läkare där ett samarbete i och mellan teamen är viktigt. Som nyanställd sjuksköterska har du alltid en erfaren kollega till hands.
Introduktionen består av 8-10 veckors inskolning på avdelningen då du initialt lär dig grunderna inom neonatalvården för att sedan utvecklas till att ta eget ansvar som sjuksköterska. Vidare får du gå avdelningens egen introduktionsutbildning under 4 heldagar. Nyexaminerade sjuksköterskor erbjuds även gå Region Västmanlands generella introduktionsutbildning.
Schemaläggning sker individ- och verksamhetsanpassat i TESSA och vi arbetar enligt Region Västmanlands arbetstidsmodell.
Om arbetsplatsen
Barnkliniken är som ett litet sjukhus i det stora. Hos oss ryms all kompetens ett sjukt barn kan tänkas behöva. Vi tar hand om barnen och deras familjer och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans.
Avdelningen vårdar sjuka nyfödda och för tidigt födda barn från vecka 28. Här vårdas cirka 400 barn per år på avdelningens 10 vårdplatser varav 3 är intensivvårdsplatser. Vården är familjecentrerad och barnen samvårdas med sina föräldrar. För en trygg övergång till hemmet så erbjuds i slutet av vårdtiden Permissionsmottagning eller Hemvård. Vi har ett nära samarbete med Kvinnokliniken som vårdar de nyförlösta kvinnorna på vår avdelning. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler med flertalet enkelrum vilket möjliggör en utökad samvård och en god arbetsmiljö. Hos oss arbetar barnsköterskor, sjuksköterskor, barnsjuksköterskor och läkare samt paramedicinska professioner.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!
Vi frågade två av våra barnsjuksköterskor vad det bästa är med att arbeta hos oss:
"I mitt jobb har jag inte bara möjligheten att göra skillnad för familjer i det akuta skedet. Jag har även möjlighet att göra avtryck i hur de kommer minnas sin första tid som föräldrar. Jag får vara med och stärka föräldrarollen och främja anknytningen"/Maria
"Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande, ena dagen är jag med och stöttar föräldrarna i att bada sitt barn för första gången. Nästa dag kan jag springa på larm till förlossningen och vårda ett barn i respirator. Det innebär för mig att jag har ett spännande jobb där alla dagar inte ser likadana ut, variationen gör också att jag hinner ladda om mentalt efter mer intensiva perioder"/ElinKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Är du också specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller har erfarenhet från arbete med neonatalvård eller barnsjukvård är det meriterande men inget krav. Man är även varmt välkommen att ansöka som nyexaminerad sjuksköterska.
Du är stabil och lugn i stressade och pressade situationer, behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du har en empatisk förmåga som gör att du kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och har självklart en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tre tillsvidareanställningar. Dag/kväll med rotation mot natt, 100% med tidsvärderingsmodell.
Inom Region Västmanland finns ett lokalt kollektivavtal som reglerar nattarbetsiden till 32:00h/vecka. Anställningen innebär ett solidariskt ansvar för bemanningen årets alla dagar och dygnets alla timmar.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Angelica Gradh angelica.grad@regionvastmanland.se 021-17 64 64 Jobbnummer
9734470