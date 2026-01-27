Sjuksköterska till avdelning 45
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheteten
Vår verksamhet består av avdelning 45 med inriktningarna Hematologi Infektion som är belägen på NÄL.
På Uddevalla sjukhus har vi hematologimottagning och dagvård.
Som sjuksköterska på vår vårdavdelning kommer du både att möta patienter med hematologiska sjukdomar och patienter med infektionssjukdomar. Vi erbjuder kvalificerad vård av patienter med hematologiska sjukdomar. Den större delen av patienter tas in akut och vi har en stor variation vad gäller vårdtider, diagnoser, behandlingar och ålder. Många av våra patienter har ett komplicerat vårdförlopp med ett akut insjuknande som kräver ett snabbt och adekvat omhändertagande. Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Vi erbjuder ett arbete med stor variation och utvecklingspotential. Här bedriver vi allt från akutsjukvård som gränsar till intensivvård, till palliativ vård. Vi arbetar mycket med medicintekniskt arbete så som olika centrala infarter, cytostatika- och antibiotikabehandling, blodprodukter samt andra intravenösa behandlingar. Hos oss får du en bred och djup kompetens i omhändertagandet av patienter med hematologiska sjukdomar såväl som infektionssjukdomar.
Vi försöker i den mån det är möjligt ta hänsyn till individuella önskemål vad gäller schema och intresse.
Vi kan erbjuda dig:
Individuellt anpassad introduktion utifrån dina kunskaper och erfarenheter Interna föreläsningstillfällen med fokus på hematologi Kurs i hematologi 7,5 hp via Göteborgs Universitet Cytostatikakörkort via Regionalt cancercentrum väst Kliniskt basår för att ge dig som nyexaminerad sjuksköterska en bra start i arbetslivet Möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska i onkologi med utbildningsbidrag Möjlighet att ingå i mentorskap
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av infektionssjukvård/hematologi, akutsjukvård, samt palliativ vård.
Då vi arbetar i team ställs stora krav på samarbetsförmåga, helhetssyn och flexibilitet. Du är engagerad och har en vilja att utvecklas inom din profession. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Annonsen avser en tillsvidaretjänst på 100%
Vi intervjuar löpande under hela ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
