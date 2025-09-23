Sjuksköterska till avdelning 3A
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområdet psykiatri bedriver högspecialiserad vård för personer med svåra psykiska sjukdomar. Psykiatriavdelning 3A är en heldygnsvårdavdelning med 13 vårdplatser för utredning, diagnosticering och behandling av patienter med huvudsakligen affektiva sjukdomar, främst bipolära syndrom, svårare depressioner och ångesttillstånd. På avdelningen vårdar vi också patienter med ätstörningsproblematik. Fyra av vårdplatserna är knutna till denna behandling.
Då samsjukligheten är hög inom affektiva sjukdomar och ätstörningsproblematik så är det betydelsefullt att du som sjuksköterska följer somatiska komplikationer med den psykiatriska sjukdomen. Somatiskt- och psykiatriskt omvårdnadsarbete bedrivs parallellt med våra inneliggande patienter. Vi arbetar i två team där du som sjuksköterska har en arbetsledande funktion och ansvarar för omvårdnadsarbetet för sju patienter tillsammans med undersköterskor, skötare och avdelningsläkare.
Ditt uppdrag
Du är arbetsledare i det dagliga arbetet på avdelningen och ansvarar för omvårdnadsarbetet i ett nära samarbete med skötare, undersköterskor, läkare och kurator. Du gör bedömningar, genomför behandling och har omvårdnadssamtal med patienter och närstående samt samordnar med vårdinstanser för patienten mellan vårdgrannar. Vidare planerar du patientens vård tillsammans med avdelningsläkare och rapporterar samt delegerar ut uppgifter.
Andra arbetsuppgifter innefattar att utföra ordinerade medicintekniska uppgifter, administrera läkemedel i olika form, provtagningar samt arbeta med omvårdnadsplaner. Du medverkar i kvalitetsarbete inom ditt kompetensområde och deltar i övriga forsknings- och utvecklingsarbeten. Vid intresse initiera och bedriva temagrupper med patienter. Du är även med och utvecklar den somatiska- och psykiatriska omvårdnaden på avdelningen tillsammans med dina sjuksköterskekollegor. Att handleda studenter och nya medarbetare ingår som en naturlig del av dina arbetsuppgifter.
Dina kvalifikationer och kompetens
Vi söker dig som är erfaren sjuksköterska, eller helt nyutexaminerad sjuksköterska eller någonting däremellan. Erfarenhet är meriterande men inget måste. Vi ser en senare specialisering som en naturlig kompetensutveckling. Vi träffar dig gärna och berättar mer om vår avdelning och om sjuksköterskans viktiga arbete inom psykiatrin och i synnerhet på avdelning 3A. Vi ser mycket till den personliga lämpligheten, och till ett nyfiket och öppet sinne.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid där provanställning kan tillämpas.
Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg i din roll som sjuksköterska och med dina arbetsuppgifter. Därför ser vi att ditt första halvår är en individanpassad introduktion med successivt ökat ansvar och stegvis kompetensutveckling. Beroende på hur erfaren du är bygger vi tillsammans upp din introduktion för bästa resultat. Är du nyutexaminerad erbjuds du också att gå ett kliniskt utvecklingsår, KUÅ, på 20% av din arbetstid. Det finns även möjlighet att gå ex. MI utbildning, DBT-inriktad omvårdnad samt handledning på avdelningen.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Anna Wallin, 018-611 23 35
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
