Sjuksköterska till avdelning 3 Köping
Är du sjuksköterska som söker ett mångsidigt och utvecklande jobb där du får möjlighet att bredda din kompetens? Hos oss på avdelning 3 på Medicinkliniken i Köping välkomnas du av ett stöttande och kompetent team där arbetsmiljön präglas av trygghet, värme och gemenskap. Är detta något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Avdelning 3 på Medicinkliniken i Köping får du arbeta med en stor variation av internmedicinska sjukdomar vilket gör att du får en bred kompetens och får lära dig om mycket. Som sjuksköterska hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i fokus och har ett arbetsledande ansvar i omhändertagande, behandling och omvårdnad av akut sjuka patienter.
Du är en del i ett multiprofessionellt team och har ett nära samarbete med andra yrkesgrupper så som undersköterskor, receptionist, utskrivningssamordnare, läkare, kurator samt paramedicinsk personal. Kontakt med närstående och andra vårdgivare är också en viktig del av arbetet.
Om arbetsplatsen
Vårdavdelning 3 är en akut internmedicinsk avdelning och har 16-18 vårdplatser för patienter med internmedicinska sjukdomar, främst blod-, mag-/tarm-, njur-, diabetessjukdomar samt infektionssjukdomar. Vi är ett team som brinner för att ge våra patienter bästa möjliga vård och omvårdnad och skapa en arbetsmiljö där trygghet och välbefinnande är centralt. Du får en arbetsplats där du känner dig välkommen från dag ett, där din röst räknas och där personcentrerad vård och tvärprofessionellt samarbete är en självklarhet för att ge våra patienter den bästa vården samt utveckla dig som sjuksköterska.
Vi är i nuläget ca 40 medarbetare som jobbar tillsammans.
Medicinkliniken Köping förser för den akuta internmedicinska vården i västra och norra Västmanland med ett upptagningsområde på ca 85 000 invånare. Inom Medicinkliniken Köping utreds och behandlas alla invärtes medicinska sjukdomar och varje avdelning har profilområden där personalen har fördjupade kunskaper inom sitt område. Det som många av oss uppskattar med att arbeta på Västmanlands sjukhus Köping är att de mindre och tätare samarbetsytorna bidrar till att det känns mer familjärt och gör att du kommer att lära känna alla, både inom kliniken och angränsande områden.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• Hos oss får du möjlighet att bredda din kompetens och arbeta med en mångfald av patienter och omvårdnadsbehov.
• En stark teamkänsla och kollegor som stöttar varandra - oavsett erfarenhet, för att uppnå gemensamma mål och ge våra patienter den bästa vården.
• Ett brett spektrum av arbetsuppgifter med möjlighet att utveckla en bred och varierad kompetens.
• Individuell introduktion och handledning - perfekt för dig som är ny i rollen.
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000kr/år
• Och inte minst - vi har roligt på jobbet!
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi välkomnar både dig som är nyutexaminerad eller legitimerad sjuksköterska med erfarenhet. Vidareutbildning inom medicin är meriterande. Vi värdesätter tidigare erfarenhet av och kunskap i journalsystemet Cosmic. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket för att säkerställa en god vård.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation och behandlar andra människor med ödmjukhet och respekt. Du bidrar till bra stämning i arbetsgruppen och har en god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan behålla ditt lugn i akuta situationer.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Vi erbjuder dag/kväll tjänst där helgtjänstgöring ingår.
Medicinkliniken Köping har helgtjänstgöring två helger av fem med möjlighet att jobba varannan helg om så önskas. Till sen höst kommer vi införa individuell schemaplanering med möjlighet att planera schemat utifrån verksamhetens behov. Detta genomförs som ett pilotprojekt fram till sommaren 2026. På sikt finns även möjlighet ha veckoslutstjänst vilket innebär att personal periodvis under året jobbar enbart fredag-söndag kväll till ordinarie heltidslön. Vi erbjuder även skifttjänstgöring. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
