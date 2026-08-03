Sjuksköterska till Avdelning 3
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-08-03
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På avdelning 3 möts kompetens, trygghet och utveckling. Här får du som sjuksköterska möjlighet att växa i din yrkesroll och göra verklig skillnad- varje dag. Välkommen till en modern vårdavdelning där kunskap och omtanke går hand i hand.
Vårt erbjudande
Avdelning 3 är en av två slutenvårdsavdelningar inom medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset. Vi har specialistinriktning mot:
Lungmedicin
Njurmedicin
Hematologi
Specialistpalliativ vård
Vi vårdar patienter med akuta sjukdomstillstånd, långvariga och obotliga diagnoser samt personer i livets slutskede. Vården bedrivs i nyrenoverade lokaler med endast enkelrum – en trygg och modern miljö för både patienter och personal.
Hos oss får du en trygg start och långsiktig utveckling i en lärorik miljö med variation i arbetet.
Sex veckors introduktion
Personlig mentor – en erfaren kollega som stöttar dig i början
Kompetensutveckling under hela ditt första år
Kliniska utvecklingsmöten i grupp under de första 18 månaderna
Utbildningar inom professionell omvårdnad, behandlingar och sjukdomslära
Sedan hösten 2025 har vi stärkt teamet med två utvecklingssjuksköterskor som har särskilt uppdrag att utveckla både vårdavdelningen och sjuksköterskans roll. En viktig del av deras arbete är att handleda och stötta dig som är ny hos oss, oavsett tidigare erfarenhet.
Läs gärna vår karriärstege för sjuksköterskor och om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss är du navet i omvårdnadsarbetet. Du leder och fördelar vårdteamet runt patienten och samarbetar nära med undersköterskor, läkare och paramedicinare för att skapa en personcentrerad och värdeskapande vård.
Vi utgår från ICN:s etiska koder och sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden i att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande och främja en värdig död.
Du gör systematiska bedömningar av patienters hälsotillstånd genom vår metod "head-to-toe" – varje patient undersöks av en sjuksköterska vid varje arbetspass.
Du kommer även arbeta med medicinteknisk utrustning som exempelvis:
Högflödesbehandling och andningsstöd
Olika dränsystem med tryckunderstöd
Utrustning för läkemedelsrelaterade behandling
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser att du är mottaglig för lärande, engagerad, nyfiken och lyhörd. Du är initiativrik och kan arbeta både självständigt och i team. Stor vikt läggs på god kommunikation.
Eftersom arbetet innebär dokumentation och daglig kommunikation med patienter, närstående och kollegor är goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, ett krav.
Ansökan och anställning
Intresserad? Vi vill gärna träffa dig och visa dig vår verksamhet.
Välkommen till Avdelning 3 – där kunskap, omtanke och utveckling går hand i hand.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset, Uppgång C (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Medicinkliniken ViN Kontakt
Merisha Zuberovic, Vårdförbundet Mersiha.zuberovic@regionostergotland.se Jobbnummer
10020302