Sjuksköterska till avdelning 28
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2025-09-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Nu söker vi sjuksköterska till vårdavdelning 28 som är en del av psykiatriska kliniken i Norrköping.
Här bedrivs slutenvård med inriktning psykos, beroende- och missbruksvård och avdelningen är belägen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Våra patienter är i första hand medborgare i Norrköpings, Söderköpings, Finspångs, och Valdemarsviks kommun. Vi har ett nära samarbete med såväl beroende mottagningen som med klinikens övriga psykiatriska mottagningar och avdelningar. En viktig aktör och samarbetspartner är också socialtjänsterna samt vård och omsorgsförvaltningen i de olika kommunerna, som även de har ett stort uppdrag med stöd och behandling av personer med psykos och/ eller beroendesjukdom och missbruk.
En av våra medarbetare beskriver nedan vad som får henne att trivas hos oss:
"Arbetsklimatet kollegor emellan. Vi har en bra kompetens i huset överlag och ny personal kan alltid fråga, det finns inte några dumma frågor, man kan rådgöra med alla vilket känns tryggt."
Vårt erbjudande
Som länets största arbetsgivare har Region Östergötland mycket att erbjuda. Vår verksamhet har höga ambitioner och erbjuder en hälso- och sjukvård i världsklass. Duktiga medarbetare är en förklaring till våra framgångar och för oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför anstränger vi oss både för att hitta rätt medarbetare och för att kunna erbjuda dem ett kontinuerligt lärande och många olika karriärvägar.
Du kommer att få en individanpassad introduktion vid start hos oss, möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling samt möjlighet att hospitera i klinikens olika verksamheter samt hos våra närmsta vårdgrannar.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du ett självständigt och ansvarsfullt arbete med trygga arbetskamrater omkring dig där du har den arbetsledande funktionen på arbetspasset. Tillsammans med läkare, skötare och kuratorer på avdelningen bidrar var och en, alla lika viktiga, med sitt perspektiv för att kunna erbjuda våra patienter en högkvalitativ vård. Våra gemensamma kompetenser och erfarenheter ger en bra helhetsbild över varje patient samtidigt som vi också lär oss av varandra. Vi hjälper patienter både somatiskt, psykiatriskt och psykosocialt och där vårt gemensamma behandlingsarbete ger det bästa resultatet för patienten.
Det dagliga arbetet innebär patientmöten med bland annat bedömningar, provtagning, läkemedelshantering och stödjande/rådgivande samtal, där du som sjuksköterska tillsammans med teamet planerar och följer upp patientens behandling. Kontakt med anhöriga och patientens övriga nätverk är ett återkommande inslag i arbetet för alla medarbetare på enheten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med eller utan erfarenhet. Är du specialistutbildad i psykiatri är detta meriterande men inget krav. Erfarenhet från psykos, missbruks- och beroendevård är meriterande.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal och skrift, då du kommer att ha mycket kontakt med patienter, anhöriga och vårdgrannar samt dokumentera i vårt digitala journalsystem.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt. Även intervjuer sker löpande.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Norrköping Kontakt
Vårdenhetschef, Mats Månsson 010-1040671. Jobbnummer
9488291