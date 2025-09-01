Sjuksköterska till avdelning 20
2025-09-01
Är du en flexibel sjuksköterska som gillar variation, fartfyllt arbete och att jobba i team? Välkommen till oss på infektionskliniken på vrinnevisjukhuset!
"Jag valde att börja på infektionsavdelningen direkt efter sjuksköterskeexamen då jag tyckte variation av patienter/sjukdomar/tillstånd samt medicinteknisk utrustning var viktigt att bli van vid.
Jag har valt att vara kvar då jag alltid har kul på jobbet och lär mig nya saker varje dag. Självklart kan det vara stressigt och högt tempo, men fördelen med infektionsavdelningen är att alla kollegor är otroligt hjälpsamma. Jag har aldrig behövt känna att någon fråga är för dum, eller känt mig besvärlig som bett om hjälp. Alla är otroligt hjälpsamma och mycket måna om varandra".
Elin, sjuksköterska, 2,5 år på kliniken
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på avdelning 20 är du arbetsledare för teamet som jobbar kring patienten. Teamet förutom sjuksköterska består av andra professioner så som; undersköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut samt kurator. Andra stödfunktioner som finns tillgängliga är vårdsamordnare och koordinator. På vardagar finns även våra mest erfarna sjuksköterskor i en stödjande funktion som bistår vårdlagen vid komplicerade frågor och avancerade patientfall.
Som sjuksköterska ansvarar du över avancerad omvårdnad, läkemedel, medicintekniska moment samt skapa struktur över den dagliga planeringen inklusive rondarbete. Vardagen på avdelning 20 är väldigt varierande med stor bredd på både diagnoser och patientklientel. Även arbetstempot är omväxlande. Dessa variationer i arbetet gör att man som sjuksköterska måste vara flexibel och kunna anpassa sig inför de situationer man ställs inför. Detta gör att man tidigt får erfarenhet och bredd. Du behöver också hålla dig uppdaterad på senaste rön och behandlingar inom infektionsvård, detta innebär att du som person är nyfiken och alltid har en vilja att lära och utvecklas.
"Genom åren bra stämning på arbetsplatsen med kollegor som är måna om varandra. Varierande patienter och högt tempo, där man alltid lär sig något nytt. Det kommer alltid någon ny farsot som man behöver sätta sig in i".
Björn, sjuksköterska, 38 år på kliniken
"Under mina 5 år på infektion upplever jag fortfarande att jag har mycket kvar att lära. En klinik med en bred och föränderlig patientgrupp där man blir introducerad för nya saker hela tiden"
Albin, sjuksköterska, 5,5 år på kliniken
Arbetsgrupp
Infektionskliniken är en länsövergripande klinik med cirka 160 medarbetare. På avdelning 20 har vi en arbetsgrupp med både erfarna och relativt nya medarbetare. Här är det viktigt att vi tar ansvar för arbetet tillsammans och att vi är varandras arbetsmiljö. Som medarbetare på infektionskliniken blir man inkluderad i gemenskapen och blir en självklar del av teamet. Vi anser att vi har en miljö där alla hela tiden lär sig nya saker och att det är väldigt viktigt med ett lärande och ett öppet klimat där man alltid vågar ställa frågor. Vi har en tydlig struktur över kontinuerlig utveckling och informationsspridning i form av interna och externa föreläsningar, veckovisa avdelningsmöten, veckobrev samt genom en samverkan med infektionsavdelningen på universitetssjukhuset.
"Anledningen till att jag jobbar på infektion är kollegorna - vi är ett toppen gäng! Och här hjälper vi varann - inga frågor är dumma frågor".
Kristina, sjuksköterska, 7 år på kliniken
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Vi söker dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
