Sjuksköterska till avdelning 1 Medicinkliniken - Region Östergötland - Sjuksköterskejobb i Norrköping

Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping2021-04-13Avdelning 1, strokeenheten, är en allmänmedicinsk vårdavdelning med inriktning på stroke och neurologi samt endokrina sjukdomar.På avdelning 1 behandlas patienter i akut skede, utreds orsaken till stroke, påbörjas rehabilitering och det förbyggande arbetet för att minska eventuella riskfaktorer.Om du vill läsa mer om avdelning 1 följ länken nedan:Du kommer inte att ångra om du väljer och antar avdelning 1 som din blivande arbetsplats och utmaning!2021-04-13Att arbeta på avdelning 1 innebär att du kommer att fördjupa och utveckla ditt kunnande kring de inriktningar som är unika för avdelningen. Du kommer att medverka i en professionell vård där arbetet bedrivs i team med utgångspunkt och bas i patientnära vård. I teamet ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, logoped, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.Avdelningen har 21 vårdplatser indelade i tre vårdlag. Grundbemanning dagtid är 4 sjuksköterskor och 6 undersköterskor. Sjuksköterska nr 4 är ansvarig för trombolys och är stöd för de övriga sjuksköterskorna i deras dagliga arbete. Kvällstid och helger arbetar 3 sjuksköterskor och 6 undersköterskor.Expeditionsarbetet sköts av undersköterska som hanterar strömmen av inkommande ärenden via telefon i första hand.Planering av kommunala insatser görs av socialsamordnare, undersköterska, som skolat in sig för denna uppgift.Att arbeta på avdelning 1 innebär att arbeta i sammansvetsat team där vår värdegrund är basen. Som ny sjuksköterska ges du möjlighet till en omfattande introduktion. Du får tillgång till handledning/mentor.Du kommer tveklöst att utvecklas som sjuksköterska om du antar utmaningen att arbeta på avdelning 1 och du kommer att vara en viktig del inom våra viktiga medicinska kompetensområden som behöver motiverade medarbetare.Legitimerad sjuksköterska med intresse och öppenhet för att lära och utvecklas vidare inom de inriktningar som beskrivs ovan. Med vilja och engagemang att vara med och bidra till en arbetsplats där trivsel, kunskap och kvalitet är byggstenar.Ser gärna att du är flexibel och med förmåga till anpassning efter förändrade omständigheter. Värdefullt om du också är initiativrik och kan vara en del i en verksamhet som ständigt utvecklas. Viktigt att du är lojal mot din arbetsplats och arbetsgivare och följsam till policy och rutiner. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.Anställning och informationTjänsten är tillsvidarevidareanställning på 100 %.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Vårdenhetschef Åsa Centerstrand, 010-104 31 02, asa.centerstrand@regionostergotland.se Vårdenhetschef Amira Hadziabdic, 010-104 21 81, amira.hadziabdic@regionostergotland.se Fackliga företrädare för Vårdförbundet är Eva Johansson eller Lizette Sjöberg, 010-104 31 01.AnsökanSista ansökningsdag är den 15 juni 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20201416.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lön enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-06-15REGION ÖSTERGÖTLAND5688161