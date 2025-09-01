Sjuksköterska till avd 95 Säter
2025-09-01
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Länsvuxenpsykiatri Falun Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin med huvuduppgift att vårda och behandla patienter vid akuta psykiatriska tillstånd. Klinikens enheter finns uppdelat i Säter och Falun.
I Säter finns länets enda psykiatriska akutmottagning samt avd 90 och 95. I Falun finns beroendecentrum, en allmänpsykiatrisk avdelning, mottagning för ätstörningar, mottagning för ECT.
Avdelning 95 i Säter är en allmänpsykiatrisk avdelning med 14 vårdplatser. På avdelningen behandlas patienter med olika psykiatriska diagnoser i lugnare skede, som psykoser, personlighetsstörningar, förstämningssyndrom, neuropsykiatriska syndrom. Patienterna vårdas enligt HSL eller LPT.
Dina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad inom psykiatrisk akutsjukvård?
Vi behöver fylla på vårt nuvarande verksamhet på sjuksköterskor för att kunna vara med och möta upp framtidens psykiatri. På avdelning 95 i Säter får du arbeta i ett engagerat och kompetent team som sätter patienten i centrum. Vi erbjuder en stimulerande och lärorik arbetsmiljö med ett holistiskt synsätt på vård.
Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans med läkare i vårdlag och samarbetar också med kurator och psykolog. Alla patienter har två kontaktpersoner som har ett särskilt omvårdnadsansvar under vårdtiden.
Din roll som sjuksköterska:
Du blir en central del i teamet och får arbeta med patienter i psykiatrisk kris. Sjuksköterskan leder och fördelar omvårdnadsarbetet. Arbetet kräver engagemang och bygger på att skapa trygghet och förtroende. Vi erbjuder en introduktion anpassad efter dina behov för att du ska känna dig trygg i din roll.
Vi erbjuder:
Utvecklingsmöjligheter inom psykiatri
En meningsfull arbetsvardag med varierande arbetsuppgifter
Ett starkt kollegialt stöd och en arbetsmiljö präglad av samarbete
En avdelningssamordnare finns tillgänglig på vardagar för att stödja i vårdarbetet och utföra och ansvara för de administrativa funktioner som tillhör den nära vården. Den ansvarar för avdelningens telefon och tar alla inkommande samtal och fördelar vidare. I tjänsten ingår arbete dag, kväll och var tredje helg.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande
Specialistutbildning i psykiatri
Som person har du
ett genuint intresse för att vårda patienter med psykisk ohälsa, beroende och samsjuklighet
förmåga att hantera även pressade situationer professionellt och med ett gott bemötande
god kommunikativ förmåga, är positiv och bidrar till ett gott samarbete och en god arbetsmiljö
förmåga att arbeta i en miljö med omväxlande tempo där du får användning av din flexibilitet och problemlösningsförmåga
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
