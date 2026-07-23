Sjuksköterska till Avd 50 Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-07-23
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Avdelning 50 är en internmedicinsk avdelning med specialisering inom nefrologi, KOL och gastroenterologi. Här möter du ett engagerat team bestående av sjuksköterska, undersköterskor och läkare - tillsammans skapar vi trygg och personcentrerad vård.
Vi arbetar 2 av 5 helger och lägger stor vikt vid teamarbete, där varje yrkesroll är avgörande för patientsäkerheten och arbetsmiljön. Hos oss är kommunikation, respekt och samarbete nyckeln till framgång.
Vad erbjuder vi dig?
Ett välkomnande och kompetent team med starkt engagemang för både patienter och kollegor
Individuell inskolning som anpassas efter dina erfarenheter - vi vill att du ska känna dig trygg från dag ett
Ett närvarande ledarskap som finns där som stöd, bollplank och inspiration
En arbetsplats där du är vår viktigaste resurs - och där vi jobbar tillsammans för att må bra på jobbetPubliceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll och vara med och forma framtidens vård.
Du arbetar nära patienten och är en viktig del av teamet tillsammans med läkare och undersköterskor.
Vi arbetar aktivt med ett personcentrerat synsätt, där patientens delaktighet är självklar. Inför hemgång samarbetar vi med samordnare och kommun för att skapa trygg övergång.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med ett öppet sinne och en vilja att bidra till ett gott arbetsklimat.
Du trivs med att arbeta i team, är lösningsfokuserad och har ett genuint intresse för människor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper - för oss är det lika viktigt vem du är som vad du kan.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Magnus Johansson magnus.a.johansson@regiondalarna.se 0250-493012 Jobbnummer
10010130