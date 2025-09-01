Sjuksköterska till Attendo Orgelgatan
2025-09-01
Är du legitimerad sjuksköterska med ett intresse för äldreomsorgen och som helhjärtat vill ge trygghet och omsorg till de som behöver stöd i vardagen? Då har du kommit rätt!
Vi på Attendo Orgelgatan söker nu en legitimerad sjuksköterska till vår verksamhet. Vi har 100 lägenheter fördelat på sex våningsplan, tre demensavdelningar och tre omvårdnadsavdelningar.
Attendo Orgelgatan är ett livsstilsboende med konceptet Kultur & Nöje vilket innebär att vi tar tillvara Uppsalas rika kultur och nöjesliv.
Vi söker nu en sjuksköterska till en av våra avdelningar.
Om rollen Som sjuksköterska oss hos på våra boenden får du ett omväxlande arbete där du dels arbetar långsiktigt för att öka livskvaliteten för de boende men där det är också du som gör bedömningar och fattar beslut om åtgärder i akuta situationer. I ditt ansvar ingår också att erbjuda en god palliativ omvårdnad. Omställningen till Nära vård gör att allt fler sjukvårdsinsatser på specialiserad nivå sker på boendet. Det ger dig en mångfald av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Som sjuksköterska inom Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Arbetet är självständigt samtidigt som du har tillgång till många kompetenta kollegor i våra sjuksköterskenätverk. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Huvudsakliga arbetsuppgifter
Omvårdnadsansvar för de boende på din avdelning
Teamarbete kring varje boende
Handledning av omvårdnadspersonal
Läkemedelshantering
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för dem som bor hos oss. Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Yrkeserfarenhet, gärna inom äldreomsorgen
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-09-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Sjuksköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: 50-100%
Arbetstid: Dagtid, måndag - fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan ! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
