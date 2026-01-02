Sjuksköterska till aspirantprogram IVA, Örnsköldsvik
2026-01-02
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Är du utbildad sjuksköterska med intresse av att läsa vidare till Intensivvårdssjuksköterska? Vi ger dig en möjlighet att utbildas till Intensivvårdssjuksköterska genom vårt aspirantprogram.
Länsverksamhet Anestesi Operation och Intensivvård söker nu sjuksköterska till aspirantprogram till intensivvårdsavdelningen i Örnsköldsvik. Arbetsgruppen är stabil med många som har längre erfarenhet av intensivvård och som värnar om det interprofessionella samarbetet.
Aspirantprogrammet är ett utbildningsprogram där du som legitimerad sjuksköterska erbjuds tjänst inom förvaltningen. Du följer ett upplägg där du successivt får hantera svårare arbetsuppgifter allt eftersom kunskapsnivån ökar genom praktisk erfarenhet och utbildning. Vid vidareutbildning till intensivvårdssjuksköterska finns möjlighet till studielön under studietiden. Efter avslutade studier och uppvisat examensbevis anställs du på avdelningen som intensivvårdssjuksköterska.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Du kommer initialt att arbeta tillsammans med en handledande Intensivvårdssjuksköterska i ett tvärprofessionellt team som består av sjuksköterskor, undersköterskor, anestesiläkare och fysioterapeuter.
Arbetet som intensivvårdssjuksköterska sker i en komplex vårdmiljö med varierande vårdbehov där du får använda dig av avancerad medicinsk teknik och läkemedelshantering.
Intensivvård är ett brett område där det sker ständig utveckling och ger möjlighet att delta i förbättringsarbeten även efter avslutade specialiststudier.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av arbete som sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Tjänsten kräver att du har möjlighet att arbeta dag, kväll och natt.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
