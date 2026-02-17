Sjuksköterska Till Asih Sommarvikariat / Timvikariat

Forenede Care AB / Sjuksköterskejobb / Täby
2026-02-17


Forenedecare AB ASIH söker sjuksköterska för sommarvikariat/timvikariat för tjänstgöring dag /kväll /helg.

Beskrivning av verksamheten
Vi kan erbjuda dig ett spännande och fritt arbete i våra ASIH team ( Avancerad Sjukvård I Hemmet) )
Forenedecare arbetar på uppdrag av landstinget . ASIH i Arninge har ansvar för ca 160 inskrivna patienter uppdelade på fyra team . Vi arbetar i team där du som sjuksköterska ingår som en viktig del. Våra team utgår från Arninge i Täby. Vi har fyra team som sitter i samma lokaler i Täby (Arninge) med upptagningsområde Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
Vem är du?
Du som söker bör vara initiativrik, flexibel, positiv och framför all tycka om att arbeta självständigt men också arbeta i ett team.
Vi ser gärna att du har erfarenheter från onkologi, hematologi eller distriktsjuksköterskemottagning.

KRAV

Legitimerad sjuksköterska

Publiceringsdatum
2026-02-17

Körkortskrav
Meriterande
Du som söker bör vara självständigt med komplex medicinsk vård i patientens hem, flexibel, positiv . Rollen innebär att i nära samarbete med teamet (läkare, fysioterapeut ,arbetsterapeut m.fl.) ge avancerad palliativ vård, hantera medicinteknisk utrustning, administrera läkemedel och stödja anhöriga.

ARBETSTID/VARAKTIGHET
Sommarvikariat
Timvikariat

LÖN
Timlön ,kollektiv avtal finns

TILLTRÄDE
Efter överenskommelse


Sista ansökningsdag
2026-04-30 interjuver sker löpande under ansökningstiden

Kontaktperson för detta jobb
Britt-Mari Halvarsson Enhetschef
brittmarih.bylegard@forenedecare.se
Mobil: 0733581694
Susanne Thoors Enhetschef
susannet@forenedecare.se
Mobil: 0733150099
UTDELNINGSADRESS
Tumstocksvägen 9 B
187 66 Täby

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Forenede Care AB (org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Tumstocksvägen 9 (visa karta)
187 66  TÄBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Forenede Care

Kontakt
Britt-Mari Halvarsson
brittmarih.bylegard@forenedecare.se

Jobbnummer
9747169

