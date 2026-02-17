Sjuksköterska Till Asih Sommarvikariat / Timvikariat
2026-02-17
Forenedecare AB ASIH söker sjuksköterska för sommarvikariat/timvikariat för tjänstgöring dag /kväll /helg.
Beskrivning av verksamheten
Vi kan erbjuda dig ett spännande och fritt arbete i våra ASIH team ( Avancerad Sjukvård I Hemmet) )
Forenedecare arbetar på uppdrag av landstinget . ASIH i Arninge har ansvar för ca 160 inskrivna patienter uppdelade på fyra team . Vi arbetar i team där du som sjuksköterska ingår som en viktig del. Våra team utgår från Arninge i Täby. Vi har fyra team som sitter i samma lokaler i Täby (Arninge) med upptagningsområde Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
Vem är du?
Du som söker bör vara initiativrik, flexibel, positiv och framför all tycka om att arbeta självständigt men också arbeta i ett team.
Vi ser gärna att du har erfarenheter från onkologi, hematologi eller distriktsjuksköterskemottagning.
KRAV
Legitimerad sjuksköterskaPubliceringsdatum2026-02-17Körkortskrav
Meriterande
Du som söker bör vara självständigt med komplex medicinsk vård i patientens hem, flexibel, positiv . Rollen innebär att i nära samarbete med teamet (läkare, fysioterapeut ,arbetsterapeut m.fl.) ge avancerad palliativ vård, hantera medicinteknisk utrustning, administrera läkemedel och stödja anhöriga.
ARBETSTID/VARAKTIGHET
Sommarvikariat
Timvikariat
LÖN
Timlön ,kollektiv avtal finns
TILLTRÄDE
Efter överenskommelse
Sista ansökningsdag
2026-04-30 interjuver sker löpande under ansökningstidenKontaktperson för detta jobb
Britt-Mari Halvarsson Enhetschef brittmarih.bylegard@forenedecare.se
Mobil: 0733581694
Susanne Thoors Enhetschef susannet@forenedecare.se
Mobil: 0733150099
UTDELNINGSADRESS
Tumstocksvägen 9 B
187 66 Täby Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213592-1845987". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Tumstocksvägen 9 (visa karta
)
187 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Britt-Mari Halvarsson brittmarih.bylegard@forenedecare.se Jobbnummer
9747169