Sjuksköterska Till Asih, Sommarvikariat
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-10
Söker du ett arbete med stor variation och vill ingå i ett kompetent och härligt team under sommaren?
Grunden i vår verksamhet är att vi ska möjliggöra för patienter att vara kvar hemma trots avancerad sjukdom så långt detta är möjligt. Vårt uppdrag är att se till att patienter och närstående får stöttning under tuffa behandlingar och kroniskt sjukdomstillstånd samt god vård i livets slutskede.
Vi vårdar patienter med diagnoser som exempelvis cancer, KOL, hjärtsvikt samt neurologiska sjukdomar. Vi vårdar drygt 220 patienter i hemmet. Vi har ett tätt samarbete med vår palliativa slutenvårdsavdelning. Vi utgår från Dalens sjukhus i Enskededalen och är ett litet familjärt sjukhus med närhet till bussar och tunnelbana.
Din roll
För att trivas hos oss ser vi att du kan fatta beslut, är flexibel och kan arbeta självständigt. Du har alltid nära stöd i dina kollegor och chef. Ditt bemötande är mjukt och respektfullt.
Du kommer få en trygg och anpassad introduktion. Vi arbetar i journalsystemet TakeCare.
Vi erbjuder dig
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra.
Arbetstiden är 37 timmar per vecka för heltid.
Kollektivavtal
Personalparkering
Fri tillgång till vårt stora moderna gym
Om dig
Vi söker dig som är grundutbildad sjuksköterska/distriktssjuksköterska där erfarenhet är meriterande. B-körkort och en god förmåga att uttrycka sig väl i svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-02-10
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
