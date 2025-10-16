Sjuksköterska Till Asih I X
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-16
När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnad och hjälpa människor. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi söker nu en sjuksköterska "kväll" till ASIH i Innerstaden
Vi söker dig som vill arbeta med avancerad sjukvård i hemmet; ett självständigt och stimulerande arbete med fokus på god omvårdnad och symtomlindring, t ex under pågående onkologisk behandling eller under livets sista tid. Du kommer att arbeta i ett väl sammansvetsat team med läkare, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeut, dietist och kurator. Söker du en arbetssituation där du kan påverka både din och verksamhetens utveckling? Där ditt engagemang och din drivkraft kan bidra till goda och mätbara resultat? En verksamhet med korta beslutsvägar där patienten står i centrum? Välkommen att söka tjänsten som sjuksköterska "kväll" och bli en del av vårt team!
Beskrivning av tjänsten
Som sjuksköterska "kväll" i avancerad hemsjukvård har du ett omväxlande och självständigt arbete med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i patientens hem. Du medverkar till att patient och närstående blir delaktiga i vården och att de ska känna sig trygga i hemmet under en period av svår sjukdom. Vården ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care och planerar vården i verktyget AlfaWelfare (fd Epsilon).
Vi kan erbjuda en trevlig arbetsplats där vi är stolta över vårt fantastiska Team och det arbete vi tillsammans utför varje dag. Du får kollegor med stort hjärta och hög kompetens. Vi sitter i nyrenoverade lokaler på Östermalm. Det finns möjlighet till utveckling och en konkurrenskraftig lön utifrån din kompetens. Vi välkomnar förbättringsförslag och vill alltid utveckla verksamheten framåt.Publiceringsdatum2025-10-16Kvalifikationer
Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. Våra patienter är svårt sjuka och behov av sjukvård men kan vårdas i sitt eget hem. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och etik. Du är positiv, initiativrik, flexibel och känner dig säker i din yrkesroll. Du ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat. Körkort är ett krav.
Det är meriterande att ha erfarenhet av avancerad sjukvård i hemmet eller hemsjukvård. Adekvat specialistutbildning är meriterande, t ex i onkologisk vård, i palliativ vård eller som distriktssjuksköterska.
Tjänsten kvällstid är på deltid eller enligt ök. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vi arbetar för mångfald och jämställdhet och är en hälsofrämjande arbetsgivare som arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheten. Familjeläkarna är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information! Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande.
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), http://www.famlak.se Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
