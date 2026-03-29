Sjuksköterska Till Asih I Barkarby
2026-03-29
När Familjeläkarna grundades 2008 var målet tydligt: att ge varje patient samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Det är fortfarande vår ledstjärna. Vi är engagerade, omtänksamma och drivs av att göra skillnad - varje dag. Vår verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och nyfikenhet på utveckling. Vi värdesätter engagemang och uppmuntrar förbättringsidéer - hos oss finns alla möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.
Nu söker vi en sjuksköterska till vårt ASIH-team i Barkarby - vill du vara med och skapa framtidens hemsjukvård?
Hos oss får du ett arbete där du:
möter patienterna i deras egen hemmiljö och verkligen kan göra skillnad
arbetar självständigt, men alltid med ett tryggt och kompetent team vid din sida
blir en del av ett positivt arbetsklimat med korta beslutsvägar
får utvecklas i din roll - både professionellt och personligt
erbjuds en konkurrenskraftig lön och en arbetsplats som ser och värdesätter din kompetens
Vi är ett sammanhållet team bestående av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator - här arbetar vi nära varandra och med patienten i fokus.Publiceringsdatum2026-03-29Om tjänsten
Som sjuksköterska inom ASIH får du ett omväxlande och meningsfullt arbete med avancerad sjukvård i hemmet. Du genomför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i patientens hem och skapar trygghet för patient och närstående under en sårbar tid. Vi arbetar holistiskt med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och dokumenterar i Take Care och planerar vården i Alfa Welfare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
trivs med att arbeta självständigt och tar egna initiativ
är trygg, flexibel och positiv
har god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för vård i hemmet
vill bidra till ett varmt och professionellt arbetsklimat
Krav: Legitimerad sjuksköterska Körkort B
Meriterande: - Erfarenhet av hemsjukvård eller ASIH - Specialistutbildning inom t.ex. onkologi, palliativ vård eller som distriktssköterska
Anställning
Heltid, 37 tim/vecka
Dag- och kvällstjänstgöring samt var tredje helg
Sex månaders provanställning
Välkommen med din ansökan!
Låter tjänsten intressant? Hör gärna av dig för mer information. Urval och intervjuer sker löpande.
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation och ditt examensbevis.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7478365-1919104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
Barkarbyvägen 45
177 44 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Familjeläkarna
