Sjuksköterska Till Asih
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-09
Är du sjuksköterska som har erfarenhet av ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) eller är nyfiken på och vill vidareutveckla dig inom en fantastisk vårdform? Nu har du möjlighet att söka dig till Stockholms Sjukhem och vår enhet på Kungsholmen.
Om ASIH på Stockholms Sjukhem
Vi som arbetar med ASIH är stolta över vårt fantastiska team och det arbete vi tillsammans utför varje dag! Våra patienter är svårt sjuka och i behov av sjukvård men kan vårdas i eget hem. Det gör vi genom att skapa en varm och trygg vård i nära relation till våra patienter och deras närstående. Vi tar hand om och fokuserar på hela människan i deras egen miljö. Vården bedrivs dygnet runt, alla dagar i veckan både under korta och långa vårdperioder. Utöver en hög kompetens bland våra medarbetare så är en av våra framgångsfaktorer teamarbetet. Hos oss får du kollegor som visar stor omtanke om varandra och som varje dag går till arbetet för att skapa högkvalitativ och specialiserad vård. Vår arbetsplats andas inkludering, delaktighet och stolthet.
Vi vänder oss till dig som;
-
söker en tillsvidaretjänst dag/kväll/helg
När du söker en tjänst hos oss har du möjlighet att göra det utan CV genom att svara på några kompetensbaserade urvalsfrågor - allt för att göra det enkelt för dig. Vi är flexibla och diskutera gärna tjänstgöringsgrad och tillträde. Individuell lönesättning efter överenskommelse. Vi tillsvidaretjänst tillämpas provanställning.
Är du vår nya kollega?
För att trivas hos oss så krävs det att du kan fatta beslut och vara trygg i att arbeta självständigt, samtidigt har du alltid nära stöd i dina kollegor/team och chef. Ditt bemötande är mjukt och respektfullt och du har en förmåga att på ett naturligt sätt etablera en god relation till patient och närstående. Variation i arbetet är något du uppskattar och du bidrar gärna med dina perspektiv och din kompetens i ett större sammanhang för att driva på utvecklingen av framtidens vård och omsorg.
Du är legitimerad sjuksköterska. Körkort B och god förmåga att uttrycka dig i svenska tal och skrift är ett krav för tjänsten. Har du erfarenhet från ASIH, onkologi, hematologi eller basal hemsjukvård är det meriterande. Vi arbetar i journalsystemet TakeCare.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
