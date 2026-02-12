Sjuksköterska till arrestvården i Örebro
2026-02-12
På MACC People har vi byggt upp en sjukvårdslösning som gör verklig skillnad - för våra patienter, våra samarbetspartners och samhället. Vi arbetar med hälsofrämjande sjukvård, uppdrag inom skyddade miljöer och medicinsk service, alltid med fokus på vår värdegrund: TRYGG, ETISK och SÄKER vård.
Målet är tydligt - att ge medicinsk hjälp vid rätt tid och på rätt plats.
Sedan starten 2021 har vi vaccinerat över 500 000 personer och är idag ensam upphandlad vaccinatör för stora delar av Västra Götaland, Skåne och Halland. Under 2024 har vi breddat vårt hälsofrämjande arbete med provtagning, hälsokontroller och intyg - och samarbetar nu med företag över hela landet. Samtidigt utvecklar vi ett unikt koncept för mobil preventiv vård genom våra rullande kliniker, MACC-bilen.
Utöver den hälsofrämjande vården utför vi även uppdrag inom skyddade miljöer, Primärvård och Försäkringsvård som en del av en helhetslösning för modern sjukvård.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Du kommer arbeta i den arrestvård vi bedriver i Örebo. Vi ser det som en självklarhet att vi hjälps åt med vårt gemensamma mål, därför kan arbete i våra övriga verksamheter i Örebro med omnejd förekomma vid vakanser.
Arbetet innebär att du på egen hand, men i samverkan med en professionell omgivning, ansvarar för basal sjukvård, medicinhantering och vårdrådgivning. Vi arbetar med olika typer av uppdrag inom skyddade miljöer. Uppdraget är en del av en etablerad sjukvårdslösning och har stor betydelse för de patienter vi möter.
Arbetspassen varierar och kan anpassas efter verksamhetens behov. Verksamheten är bemannad 365 dagar om året med kortare pass både förmiddag och kväll. Detta ger stor flexibilitet och gör att uppdraget kan kombineras med annat arbete eller privat engagemang.
Behovet avser främst perioden juni-augusti, arbete på helg är ett krav samt minst 10 pass per månad under perioden. Tjänsten är intermittent behovsanställning med chans till vidare arbete under hösten
Du ansvarar för att:
Basal sjukvård
Medicin hantering
Vårdrådgivning
Din kompetens:
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt. Du har en god förmåga att hantera olika patientmöten och anpassa dig efter situationen.
Du måste dela våra värdegrunder avseende TRYGGT, SÄKERT, ETISKTKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet
Meriterande med erfarenhet eller vidareutbildning inom akutsjukvård, psykiatri, anestesi, intensivvård eller primärvård i kombination med akutsjukvård.
Bekväm med självständigt arbete
Meriterande med erfarenhet av arbete inom skyddade miljöer
Vi erbjuder:
Ett spännande och varierande uppdrag i en organisation som värdesätter engagemang och kvalitet
Flexibla arbetstider och möjlighet att kombinera med annat arbete
En dynamisk arbetsmiljö med professionella kollegor
Bakgrundskontroller
Som slutkandidat i vår rekryteringsprocess kan du komma att bli bakgrundskontrollerad. Vi genomför bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och rättvis anställning. Vi uppskattar om du vill granska ditt CV noggrant innan du skickar in din ansökan till oss.
För att utföra dessa bakgrundskontroller har vi ett samarbete med 2Secure, ett internationellt säkerhetsföretag, för att säkerställa en trygg och rättvis process.
Utöver genomför även Polismyndigheten en säkerhetsprövning motsvarande säkerhetsklass 3 för samtliga aktuella för tjänsten.
Tack för din förståelse och ditt engagemang i att göra denna process så smidig och öppen som möjligt.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till vår rekryteringsansvarige, Rebecka De Geer Paci, tel. 076-317 60 88.
Känner du att rollen passar dig - och att vi är rätt arbetsplats för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Ansök via länken nedan, då vi inte tar emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Macc People AB
(org.nr 559173-6250)
703 62 ÖREBRO Kontakt
HR-Generalist
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se 0763176088 Jobbnummer
9739788