Sjuksköterska till Apladalens Vårdcentral

Varmt välkommen till oss på Apladalens Vårdcentral! Vi är en vårdcentral med cirka 7700 listade patienter.
Vi erbjuder goda villkor, marknadsmässig lön och bra personalförmåner.
Vill du vara med och arbeta tillsammans med oss på vår mottagning, som kännetecknas av kompetens och god gemenskap. Då ser vi fram emot att välkomna dig.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ansvara för det akuta flödet på vårdcentralen. Arbetet innefattar även telefonrådgivning, visst mottagningsarbete och arbete på närakuten när vårdcentralen bemannar den.
Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier på vårdcentralen. Vi använder journalsystemet Cosmic och vi ser att du har erfarenhet av det.
Kvalifikationer.
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Nyfiken på att höra mer om oss?
Hör då av dig till verksamhetschef Boel Simonsson på boel.simonsson@primavard.se
alternativt telefonnummer 070-273 08 39.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
