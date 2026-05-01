Sjuksköterska till anstalten Österåker
2026-05-01
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om VO Stockholm Östs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de två slutna anstalterna Österåker och Täby. Hos oss arbetar framför allt kriminalvårdare, men också vårdpersonal, lärare, administratörer, produktionsledare och andra viktiga yrkesgrupper. Klienterna på anstalterna sysselsätts med bland annat utbildning, behandlingsprogram, verkstadsarbete samt monterings- och förpackningsuppdrag - allt för att skapa struktur, meningsfullhet och förutsättningar för en bättre framtid.
Anstalten Österåker är inne i en spännande expansionsfas med nya anstaltsplatser och sysselsättningslokaler som tas i drift mellan 2025 och 2027. Här finns goda möjligheter att växa med verksamheten - både i antal medarbetare och i nya, spännande roller. Anstalten ligger utanför Åkersberga - perfekt för dig som uppskattar att slippa rusningstrafiken. Bil är det smidigaste sättet att ta sig hit. Anstalten Täby är en liten anstalt med familjär miljö och goda pendlingsmöjligheter. Båda anstalterna erbjuder personalparkering.Publiceringsdatum2026-05-01Dina arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Vi söker nu sjuksköterskor till anstalten Österåker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering.
Placering för tjänsten kommer främst att vara på anstalten Österåker men du kan komma att bli behjälplig på anstalten Täby som ingår i samma verksamhetsområde. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har stor integritet och förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är noggrann samt har förmågan att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Har minst två års arbetslivserfarenhet i yrket.
Har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
En för arbetsgivaren relevant specialisering eller vidareutbildning, exempelvis inom psykiatri, akutsjukvård eller öppenvård.
Tidigare arbetat med frihetsberövade patienter.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Össebyvägen 80 (visa karta
)
184 33 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Region Stockholm, VO Stockholm Öst, Anstalten Österåker
9886923