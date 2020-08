Sjuksköterska till Anstalten Norrköping - Kriminalvården, Norrköping - Sjuksköterskejobb i Norrköping

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln.2020-08-26Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På anstalten Norrköping finns förutom sjuksköterskor även psykolog, allmänläkare, psykiatriker och fysioterapeut. På sjukvårdsmottagningen finns tidsbeställda besök hos psykolog, allmänläkare, psykiater och sjukgymnast. Du har som sjuksköterska en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare eller annan yrkesgrupp. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i patientdatajournal, PMO. Vård och behandling sker i samarbete med konsulterande läkare och övrig personal. I arbetet ingår även undervisning och handledning för övrig kriminalvårdspersonal i suicidprevention, akut omhändertagande och läkemedelshantering varför samarbete med övrig kriminalvårdspersonal är mycket viktig.Som sjuksköterska i Kriminalvården får du:erfarenhet av att arbeta inom Kriminalvård och vara en viktig del av myndighetens vision bättre utmöjlighet att bredda din kompetens inom kriminalvårdsmedicinerfarenhetsutbyte med erfarna kollegorväxa i en självständig roll med varierande arbetsuppgifter; exempelvis viss primärvårdsnivå, psykiatri, beroendevård och omvårdnadVi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har stor integritet och förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt har förmågan att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare.För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Krav:Legitimerad sjuksköterska.Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.Meriterande:En för arbetsgivaren relevant specialisering eller vidareutbildning, exempelvis inom psykiatri, akutsjukvård, diabetes eller öppenvård.Arbetslivserfarenhet inom yrket.Relevanta språkkunskaper.ÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Dagtid, måndag - fredag. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2020-09-16