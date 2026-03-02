Sjuksköterska till anstalten Hall
Kriminalvården, Anstalten Hall / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-03-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Hall i Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Halls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hall/#verksamhet
Anstalten Hall, som ligger strax utanför Södertälje, har utöver normalavdelningar också specialavdelningar för intagna med särskilda behov och en av landets tre säkerhetsenheter. Cirka 400 medarbetare och 20 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot drygt 350 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men på anstalten arbetar även administrativ personal, pedagoger, produktionsledare, servicetekniker, sjuksköterskor m fl. De intagna sysselsätts med utbildning, behandlingsprogram, annan strukturerad verksamhet eller i anstaltens arbetsdrift som bl.a. omfattar montering, förpackning, tvätteri och keramiktillverkning.
På Hall värnar vi om hälsofrämjande arbetsmiljö och kan erbjuda till exempel personalgym att nyttja under rast men även på fritiden, tillgång till sporthall, bibliotek och återhämtningsrum med massagestol. På Kriminalvårdens hemsida hittar du flera fördelar med att jobba hos oss: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/
Till anstalten tar du dig med buss från Östertälje. Är du bilburen, parkerar du gratis på vår personalparkering. För dig som bor långväga från Södertälje kan anstalten eventuellt tillhandahålla logi under en tidsbegränsad period.
Vi söker nu en sjuksköterska till anstalten Hall, välkommen att ansöka!Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver en viss öppen hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå och viss psykiatrisk öppenvård. I region Stockholm arbetar ett 40-tal sjuksköterskor, ett tiotal psykologer och ett antal upphandlade allmänläkare och psykiatriker på de sjukvårdsmottagningar som finns på häkten och anstalter. Nu söker vi dig som vill bli del av sjukvårdsteamet på anstalten Hall. Som en av fem sjuksköterskor på anstalten arbetar du självständigt med egen mottagning samt med bedömning av vilka patienter som behöver träffa läkare. En dag i veckan finns allmänläkare och fysioterapeut på plats och två dagar finns psykiatriker på plats att tillgå. Du kommer att arbeta med såväl somatisk som psykiatrisk hälso- och sjukvård, delta vid läkarmottagning samt administrera läkemedel. Du är också ett stöd för anstaltens kriminalvårdare vid bedömning av intagnas hälsotillstånd och måendeKvalifikationer
Vi söker dig som är pålitlig, trygg och stabil i såväl din yrkesroll som till din person. Du har hög samarbetsförmåga och samverkar väl med andra även i akuta situationer. Du tar eget ansvar och arbetar självständigt men är samtidigt medveten om du är del av ett team. Du kan kommunicera på ett rådgivande sätt med icke sjukvårdskunniga personalkategorier. I din yrkesroll gör du korrekta avvägningar och prioriteringar och kan självständigt fatta beslut. Arbetet sker ofta i högt tempo och därför ser vi gärna att du gillar att ha många bollar i luften. I mötet med människor i affekt är du lugn och stabil. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och noggrann, även i administrativa sysslor som journalföring.
För att trivas och lyckas i ditt kan uppdrag, är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska.
* Har minst 2 års erfarenhet i yrket.
* Talar och skriver god svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Primärvård
* Psykiatri
* Arbete med frihetsberövade patienter
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Hall Kontakt
Rekryteringsspecialist
Cornelia Railert Cornelia.Railert@kriminalvarden.se Jobbnummer
9769899