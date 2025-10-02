Sjuksköterska till ambulerande resursuppdrag
Portabel AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-10-02

Sjuksköterskeuppdrag - Ambulerande resurs på SÄBO
Vi på Portabel Health söker en legitimerad sjuksköterska för ett uppdrag som resurs inom särskilt boende i Uppsala kommun. Uppdraget innebär att du arbetar ambulerande på upp till 22 olika SÄBO och stöttar där behovet är som störst exempelvis vid hög arbetsbelastning eller sjukfrånvaro.
Tidsperiod
Start: 2025-10-09
Slut: 2026-01-04 (Med möjlighet till förlängning upp till totalt 12 månader)
Omfattning & arbetstid
Omfattning: 100 % (38,15 h/vecka)
Arbetstid: Dagtid, med möjlighet att helgtjänstgöring samt röda dagar som infaller på vardag kan ingåPubliceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Allmän och specifik omvårdnad
Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
Handledning av studenter
Dokumentation enligt gällande rutinerKravprofil för detta jobb
Svensk legitimation som sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska de senaste 5 åren
Erfarenhet av arbete på SÄBO
Erfarenhet av journalsystemet LifeCare
Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
Kunskap om kommunikationsmodellen SBAR
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Grundläggande IT-kunskaperDina personliga egenskaper
Ansvarstagande
God förmåga att ta till sig information
Flexibel och anpassningsbar till nya miljöer
Sista anbudsdag
2025-10-06 Så ansöker du
E-post: Info@portabelhealth.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Portabel AB
(org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
741 76 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9538310