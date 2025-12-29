Sjuksköterska till Alströmerhemmet på Kungsholmen
2025-12-29
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende är centralt beläget nära Fridhemsplan på Kungsholmen som erbjuder vård och omsorg främst till personer över 65 år.
De som bor på Alströmerhemmet har ett varierat medicinskt behov.
Kungsholmen ingår i en av Stockholms stads fyra akademiska noder som bedriver evidensbaserad vård och omsorg där ambitionen är att forskning ska vara en integrerad del i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder
Som medarbetare på Kungsholmens stadsdelsförvaltning får du ett generöst friskvårdsbidrag och ges möjlighet till semesterväxling. Läs mer här om Stockholms stads förmåner för medarbetare.
Din roll som sjuksköterska
Som sjuksköterska är du en viktig del i vårt tvärprofessionella team och medverkar med din specialistkompetens till att våra äldre får person centrerad vård. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska på ett vård- och omsorgs boende så som medicinska bedömningar, kontakt med läkaren, kontakt med anhöriga vid behov samt planering och genomförande av insatser utifrån den enskildes behov. Att utbilda och handleda personal i omvårdnadsarbete samt uppföljning och utvärdering av genomförda insatserna ingår i uppdraget. God vana och erfarenhet av digitala verktyg som APPVA, Collabodoc samt hantering av trygghets larm (installation) ingår i uppdraget.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har några års erfarenhet inom yrket
Har erfarenhet av arbete med äldre.
Har erfarenhet av att jobba i system som senior Alert, palliativa register samt stadens dokumentation systemet Vodok.
Vi lägger särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Som person har du god förmåga att samarbeta, kommunicera och främja en god arbetsmiljö. För att trivas i rollen behöver du vara trygg i din roll och stimuleras av att handleda och se andra medarbetare utvecklas. Vidare arbetar du evidensbaserat och är flexibel.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och den erfarenhet som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård - och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende Kontakt
Mojgan Ommati, enhetschef mojgan.ommati@stockholm.se 0850808891 Jobbnummer
9665266